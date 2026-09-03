رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با یک رسانه صهیونیستی گفته است که اسرائیل نباید نگران باشد چون «من از آنها مراقبت خواهم کرد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز چهارشنبه مدعی شد که آمریکا برای محافظت از اسرائیل، غرب آسیا و کشور‌های غربی در برابر حملات احتمالی، با ایران مقابله می‌کند.

ترامپ مدعی شد: "ما این کار را برای کمک به خاورمیانه انجام می‌دهیم. ما این کار را برای کمک به اسرائیل انجام می‌دهیم. ما این کار را برای کمک به خودمان انجام می‌دهیم، زیرا پس از نابودی اسرائیل که با کمال میل انجام می‌دادند و سپس خاورمیانه، آنها به دنبال اروپا و برخی از شهر‌های ما می‌آیند. "

او همچنین گفت آمریکا در برابر ایران «واقعاً خوب عمل می‌کند»!

ترامپ به شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان گفت: «اسرائیل نباید نگران باشد. می‌دانید چرا؟ چون من رئیس‌جمهور هستم و از اسرائیل مراقبت خواهم کرد.»

رئیس جمهور آمریکا بار‌ها گفته است: «بدون من، اسرائیلی وجود نخواهد داشت.»

منبع: آناتولی