باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم

رئیس‌علی دلواری؛ شیرمردی که استعمار پیر را در ساحل خلیج فارس به زانو درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسعلی دلواری، سردار بی‌باک تنگستان، در طوفان استعمار نهال مقاومت را در کرانه‌های خلیج فارس آبیاری کرد و درس جاودانه‌ای از غیرت و ایستادگی را به ملت‌ها یاد داد.

 

 

 

مطالب مرتبط
تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم
young journalists club

جوان بوشهری که ارتش انگلیس را تحقیر کرد + فیلم

تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم
young journalists club

دلاوری که انگلیسی‌ها را به خاک سیاه نشاند؛ ماجرای قیام رئیسعلی دلواری و مردم جنوب در حفظ ایران

تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم
young journalists club

این مرد، بزرگ‌ترین ارتش جهان را زمین‌گیر کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 بیماری لوپوس چیست و چگونه در بدن ایجاد می‌شود؟  + فیلم
۴۷۲

 بیماری لوپوس چیست و چگونه در بدن ایجاد می‌شود؟  + فیلم

۱۲ . شهريور . ۱۴۰۵
آمریکا در تامین ذخایر موشکی کم آورد و توان حفظ ناوهایش را نداشت! + فیلم
۳۷۷
اعتراف افسر انگلیسی در رسانه اسرائیلی؛

آمریکا در تامین ذخایر موشکی کم آورد و توان حفظ ناوهایش را نداشت! + فیلم

۱۲ . شهريور . ۱۴۰۵
مقاومت، راهبرد کم‌هزینه‌تر ایران برای مقابله با نظم‌سازی آمریکا در منطقه + فیلم
۳۶۰

مقاومت، راهبرد کم‌هزینه‌تر ایران برای مقابله با نظم‌سازی آمریکا در منطقه + فیلم

۱۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم
۳۵۹

تولد یک اسطوره در دلوار + فیلم

۱۲ . شهريور . ۱۴۰۵
استراتژی احتمالی جدید آمریکا؛ از تحریم‌های اقتصادی تا تانکر در برابر تانکر + فیلم
۳۵۸

استراتژی احتمالی جدید آمریکا؛ از تحریم‌های اقتصادی تا تانکر در برابر تانکر + فیلم

۱۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha