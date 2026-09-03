باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - رؤیای خانهدار شدن برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در بشرویه، اگرچه با ساخت ۲۶۱ واحد از مجموع ۹۹۷ قطعه، به واقعیت پیوسته، اما زندگی در این سایتها با دغدغههایی همراه شده که کام ساکنان را تلخ کرده است.
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که وضعیت معابر به دلیل خاکی بودن، علاوه بر ایجاد گرد و غبار شدید، تردد را برای شهروندان و وسایل نقلیه عمومی دشوار کرده است.
یکی از چالشهای جدی ساکنان، نبود آدرسدهی مشخص برای ارائه به تاکسیهای شهری است که دسترسی ساده به خدمات اولیه را با مانع روبهرو کرده است.
نبود روشنایی کافی در معابر و نگرانی از حضور سگهای ولگرد نیز از دیگر مسائلی است که امنیت روانی و فیزیکی ساکنان را تهدید میکند.
اگرچه برق رسانی به هر دو سایت انجام شده و گازرسانی نیز در سایت ۶۵ تکمیل شده است، اما دیگر مشکلات نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
عباسی فرماندار بشرویه گفت: آدرس دهیها توسط اداره کل راه و شهرسازی تابلوها نصب شده و تا نیمه اول مهر ماه کار زیرسازی معابر اصلی به پایان خواهد رسید.
او افزود: در بحث آبرسانی، خط انتقال اصلی توسط پیمانکار در حال انجام است و در بحث آنتن دهی موبایل و اینترنت امیدواریم با بهینه سازی سایتهای مجاور بتوانیم مشکل را مرتفع کنیم.