باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین سلیم‌زاده، مدافع امنیت و رزمنده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان حمله آمریکا به خوزستان و در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسید.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اعلام خبر شهادت این جوان تنکابنی، گفت:پیکر مطهر شهید سلیم‌زاده پس از برگزاری مراسم تشییع در شهر‌های خرمشهر و تهران، جهت برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین به تنکابن منتقل خواهد شد.

سعید کهنسال افزود: پیش‌بینی می‌شود مراسم تشییع و خاکسپاری شهید امیرحسین سلیم‌زاده اوایل هفته آینده برگزار شود که جزئیات دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

شهید سلیم‌زاده از اهالی روستای توساکوتی دهستان سه‌هزار از بخش کوهستان شهرستان تنکابن است که حدود ۱۵ سال در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کرد و در جریان حملات تیرماه جاری در خوزستان مجروح و به درجه جانبازی نائل آمده بود.

وی پس از جراحت، حدود یک ماه مرخصی برای دوران نقاهت داشت و می‌توانست در کنار خانواده و فرزند خردسالش بمان، اما تصمیم گرفت دوباره به خط مقدم بازگردد و راهی مناطق عملیاتی شود.

این جوان دهه هفتادی سرانجام ۱۰ شهریور در جریان حملات آمریکا و در مسیر انجام وظیفه به شهادت رسید.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران