آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که فرستاده کاخ سفید با مشاور امنیت ملی امارات دیدار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات درباره بحران منطقه و ایران گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس گزارش آکسیوس، این دیدار در جزیره ساردینیا و چند روز پس از اعلام طرح موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»  از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا انجام شد؛ طرحی که هدف آن قطع مسیر‌های مالی ایران عنوان شده است.

هم‌زمان با این دیدار، خزانه‌داری آمریکا شعبه‌های مستقر در اماراتِ بانک «مصر» را به دلیل ارتباط با ایران از نظام مالی آمریکا خارج کرد.

در ۲۴ آگوست، بسنت اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد تحریم‌های خود علیه ایران را به طور قابل توجهی تشدید کند و هدف آن مسدود کردن کامل منابع درآمدی تهران است. او گفت که ایالات متحده آماده است تا تحریم‌های ثانویه را بر هر کشوری که از رعایت اقدامات محدودکننده جدید ضد ایرانی خودداری کند، اعمال کند. او چنین کشور‌هایی را به محرومیت از دسترسی به دلار تهدید کرد. با این حال، وقتی از او پرسیده شد که چرا واشنگتن اقدام فوری علیه شرکای تجاری ایران انجام نمی‌دهد، اذعان کرد که امیدوار است از رویارویی جلوگیری کند زیرا نمی‌خواهد سیستم مالی جهانی را منفجر کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: استیو ویتکاف ، امارات
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