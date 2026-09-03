باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد پولادگر، سرپرست کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی آیچی–ناگویا، در این نشست ضمن تشریح آخرین اقدامات و برنامهریزیهای انجامشده برای حضور مطلوب کاروان کشورمان در این رویداد گفت: تمام تلاش ما این است که شرایطی فراهم شود تا ورزشکاران و کادرهای فنی با کمترین دغدغه، استرس و فشار جانبی در مسابقات حضور پیدا کنند و تمرکز اصلی آنان معطوف به عملکرد ورزشی و رقابتها باشد.
وی با اشاره به ادامه بازدید از اردوهای تیمهای ملی افزود: بازدید از اردوهای تیمهای اعزامی همچنان ادامه دارد و تلاش میکنیم از نزدیک در جریان شرایط تیمها، روند آمادهسازی و مسائل و نیازهای آنان قرار بگیریم و موضوعات را تا حد امکان پیگیری و برطرف کنیم.
پولادگر همچنین از تلاش سرپرستان تیمها، کادرهای فنی و ورزشکاران در مسیر آمادهسازی برای بازیهای پاراآسیایی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت جایگاه سرپرستان تیمها اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص برگزاری این دوره از بازیها، مسئولیت سرپرستان تیمها نسبت به دورههای گذشته سنگینتر است. سرپرستان علاوه بر مسئولیتهای اجرایی، باید نقش مؤثری در هدایت تیم، ایجاد انگیزه و تقویت روحیه همدلی و اتحاد داشته باشند.
سرپرست کاروان ایران تأکید کرد: «هرچه نقش سرپرستان به عنوان رهبران تیمها تقویت شود، انسجام و همبستگی بیشتری در مجموعه کاروان شکل خواهد گرفت. از این منظر، سرپرستان نقشی کلیدی و اثرگذار در آرامش، هماهنگی و موفقیت کاروان خواهند داشت.
وی در ادامه، اجرای دقیق برنامه زمانبندی اردوها و اطمینان از حضور تمامی نفرات اصلی تیمها، جلوگیری از ایجاد وقفه یا تعطیلی اردوها بدون دلایل موجه، پیگیری خرید و تحویل بهموقع البسه تخصصی رشتهها و بررسی نیازهای کمکتمرینی برای اردوهای باقیمانده را از جمله موضوعاتی دانست که باید با جدیت از سوی سرپرستان تیمها دنبال شود.
پولادگر همچنین بر نظارت بر انجام کامل سنجشهای علمی و بهرهگیری از نتایج آن در برنامههای تمرینی، اجرای دقیق توصیهها و برنامههای تغذیهای، تحویل بهموقع مکملهای مورد نیاز ورزشکاران، استفاده حداکثری از ظرفیت روانشناسان ورزشی و مراقبت جدی در حوزه پیشگیری از دوپینگ تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سرپرستان تیمهای اعزامی گزارشی از آخرین وضعیت تیمهای خود، روند آمادهسازی، شرایط اردوها و مسائل پیشرو ارائه کردند. همچنین نیازهای هر یک از تیمها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سؤالات و برخی ابهامات مطرحشده از سوی سرپرستان پاسخ داده شد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا و استان آیچی برگزار میشود و حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور و منطقه آسیایی در این رویداد به رقابت خواهند پرداخت.
کاروان پارالمپیکی کشورمان در این دوره از بازیها با نام «جانفدای ایران قوی» و شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» حضور خواهد داشت و آنا جهانگرد، دانشآموز ۹ ساله و جانباز فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، به عنوان سرپرست معنوی، کاروان ایران را همراهی خواهد کرد.