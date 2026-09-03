باشگاه خبرنگاران جوان - بانک ملی ایران اعلام کرد: در ادامه فرایند اصلاح حسابها و اعمال تراکنشهای صحیح، مانده حساب برخی از مشتریان به منظور ثبت و انعکاس صحیح تراکنشها، بهروزرسانی خواهد شد.
ممکن است برخی مشتریان شاهد ثبت برداشت یا واریز در حساب خود باشند. این موارد در چارچوب عملیات اصلاح مغایرتهای ایجادشده و با هدف تطبیق و ثبت صحیح تراکنشها انجام میشود.
بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مشتریان گرامی، اطمینان میدهد تمامی اقدامات و اصلاحات انجام شده در راستای صیانت از حقوق مشتریان و ثبت صحیح سوابق مالی حسابها انجام میشود.