در ادامه فرایند اصلاح حساب‌ها و اعمال تراکنش‌های صحیح، مانده حساب برخی از مشتریان به‌ منظور ثبت و انعکاس صحیح تراکنش‌ها، به‌روزرسانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک ملی ایران اعلام کرد: در ادامه فرایند اصلاح حساب‌ها و اعمال تراکنش‌های صحیح، مانده حساب برخی از مشتریان به‌ منظور ثبت و انعکاس صحیح تراکنش‌ها، به‌روزرسانی خواهد شد.

ممکن است برخی مشتریان شاهد ثبت برداشت یا واریز در حساب خود باشند. این موارد در چارچوب عملیات اصلاح مغایرت‌های ایجادشده و با هدف تطبیق و ثبت صحیح تراکنش‌ها انجام می‌شود.

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مشتریان گرامی، اطمینان می‌دهد تمامی اقدامات و اصلاحات انجام‌ شده در راستای صیانت از حقوق مشتریان و ثبت صحیح سوابق مالی حساب‌ها انجام می‌شود.

برچسب ها: بانک ملی ایران ، حساب بانک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Spain
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
متاسفانه در هفته آخر خرداد امسال برداشتهای از حساب صورت گرفت که حتی در پرینتی که از بانک بابت تراکنشها گرفته شده با قید کلمات اختلال در سیستم! موضوع روشن نگشته!!!
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Iran (Islamic Republic of)
غ
۱۲:۰۷ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
بانک ملی ، خیلی ضعیف عمل کرده تو این چند وقت
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بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
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