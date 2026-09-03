آمریکا در تامین ذخایر موشکی کم آورد و توان حفظ ناوهایش را نداشت! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - اندرو فاکس، افسر بازنشسته ارتش انگلیس در شبکه اسرائيلی گفت: آمریکاییها واقعاً در دردسر بزرگی هستند ارتش آمریکا، صادقانه بگویم، با آمادگی ناکافی وارد این درگیری شد و اکنون برای ادامه آن با مشکل مواجه است. همین دیروز در واشنگتنپست، افشاگریهای مهمی درباره آمادگی نظامی آمریکا و توانایی این کشور برای ادامه این عملیات منتشر شد. آنها نیمی از ذخایر مهمات دفاع موشکی خود را مصرف کردهاند و همچنین نیمی از برخی موشکهای تهاجمی اصلی خود را شلیک کردهاند. آنها دیگر توانایی حفظ یک ناو هواپیمابر در هر دو اقیانوس را ندارند. ما شاهد کمبود ناوهای هواپیمابر هستیم.