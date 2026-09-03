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اعتراف افسر انگلیسی در رسانه اسرائیلی؛

آمریکا در تامین ذخایر موشکی کم آورد و توان حفظ ناوهایش را نداشت! + فیلم

افسر بازنشسته ارتش انگلیس در شبکه اسرائیلی هشدار داد: آمریکا با آمادگی نظامی ناکافی وارد درگیری شده و اکنون با کاهش شدید ذخایر موشکی و کمبود ناوهای هواپیمابر، توان ادامه عملیات را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اندرو فاکس، افسر بازنشسته ارتش انگلیس در شبکه اسرائيلی گفت:  آمریکایی‌ها واقعاً در دردسر بزرگی هستند ارتش آمریکا، صادقانه بگویم، با آمادگی ناکافی وارد این درگیری شد و اکنون برای ادامه آن با مشکل مواجه است. همین دیروز در واشنگتن‌پست، افشاگری‌های مهمی درباره آمادگی نظامی آمریکا و توانایی این کشور برای ادامه این عملیات منتشر شد. آنها نیمی از ذخایر مهمات دفاع موشکی خود را مصرف کرده‌اند و همچنین نیمی از برخی موشک‌های تهاجمی اصلی خود را شلیک کرده‌اند. آنها دیگر توانایی حفظ یک ناو هواپیمابر در هر دو اقیانوس را ندارند. ما شاهد کمبود ناوهای هواپیمابر هستیم.

 

 
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