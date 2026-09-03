باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - گذرگاه مرزی ماهیرود به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تجارت در شرق کشور، روزانه پذیرای حجم عظیمی از ترددهاست؛ به طوری که بین ۹۰۰ تا هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون از این مسیر میان ایران و افغانستان در حال جابه‌جایی کالا هستند.

در چنین فضای پرترددی، مرزبانان مستقر در این پایانه، با هوشیاری کامل و زیر ذره‌بین قرار دادن تک‌تک خودرو‌های ترانزیتی، اجازه نمی‌دهند که فضای تجارت به بستری برای قاچاق تبدیل شود.

در یکی از کشفیات اخیر، مرزبانان در حین تفتیش یک کامیون ترانزیتی متعلق به کشور افغانستان که قصد خروج از مرز را داشت، به باک سوخت خودرو مشکوک شدند؛ بررسی‌های فنی نشان داد که این باک، دست‌ساز و غیر استاندارد بوده و به عنوان جاساز برای انتقال کالا‌های غیرقانونی طراحی شده است.

سرهنگ سنچولی فرمانده هنگ مرزی نهبندان گفت: این عملیات، تنها بخشی از مجاهدت‌های شبانه‌روزی مرزبانان در حوزه مبارزه با قاچاق است و همکاران ما همواره در این زمینه فعال هستند.

او افزود: کشف انواع کالا‌های یارانه‌ای، سوخت قاچاق، دارو‌های انسانی و روغن‌های خوراکی از جمله دستاورد‌های مرزبانان در صیانت از بیت‌المال است.

مرزبانان با اجرای دقیق قانون در مرز ماهیرود ثابت کرده‌اند که امنیت، مقدمه‌ای ضروری برای رونق تجارت سالم است؛ چرا که با جلوگیری از فروش غیرقانونی کالا‌های اساسی مردم و قاچاق کالا و ارز، از اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت می‌کنند.