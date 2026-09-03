باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پنتاگون در حال تمدید مأموریت نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ است.

بر اساس این گزارش، حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکایی به همراه ۱۹ فروند ناو جنگی، یگان‌های پدافند هوایی، اسکادران‌های جنگنده و نیرو‌های چترباز در منطقه حضور دارند.

وال‌استریت ژورنال می‌نویسد تمدید استقرار نیرو‌ها در حالی انجام می‌شود که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هنگام آغاز جنگ علیه ایران وعده داده بود واشنگتن وارد یک درگیری طولانی‌مدت نخواهد شد. با این حال، ادامه جنگ فشار قابل توجهی بر نیرو‌های نظامی و تجهیزات آمریکا وارد کرده و برنامه‌های استقرار برخی یگان‌ها بیش از زمان معمول تمدید شده است.

تداوم این سطح از حضور نظامی فشار قابل توجهی بر نیروهای مسلح آمریکا وارد کرده است. برخی نظامیان بیش از دوره معمول مأموریت خود در منطقه باقی مانده‌اند و طولانی‌شدن استقرارها مشکلاتی را برای خانواده‌های آنها نیز ایجاد کرده است.

طولانی‌شدن عملیات همچنین باعث افزایش فشار بر ناوگان دریایی آمریکا شده است. برخی مأموریت‌های دریایی از طولانی‌ترین دوره‌های استقرار در سال‌های اخیر محسوب می‌شوند.

این وضعیت مشکلاتی را برای تعمیر و نگهداری تجهیزات نیز ایجاد کرده و به ایجاد یک عقب‌ماندگی تعمیراتی منجر شده است که ممکن است برطرف‌کردن آن سال‌ها زمان ببرد.

نگرانی دیگر این است که ادامه مصرف مهمات و تجهیزات در جنگ علیه ایران می‌تواند توانایی آمریکا برای پاسخگویی به تهدیدهای دیگر از جمله در اروپا و آسیا را تحت تأثیر قرار دهد.

گزارش وال‌استریت ژورنال در عین حال به یک تناقض مهم در سیاست دولت ترامپ اشاره می‌کند. ترامپ در محافل خصوصی در حال بررسی این موضوع است که جنگ با ایران را پایان‌یافته اعلام کند.

با این حال، در حالی که ترامپ درباره احتمال پایان جنگ صحبت می‌کند، پنتاگون در عمل در حال آماده‌سازی نیروهای آمریکایی برای ادامه حضور در منطقه تا سال ۲۰۲۷ است.