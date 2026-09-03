رئیس پلیس راهور شهرستان جویبار با صدور هشداری جدی به رانندگان متخلف، بر لزوم رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرگرد رمضان قربانی رئیس پلیس راهور شهرستان جویبار ضمن ابراز نگرانی از برخی رفتار‌های پرخطر در محور‌های مواصلاتی و معابر شهری شهرستان، گفت: تخلفات رانندگی، تنها یک بی‌نظمی ساده نیست؛ بلکه بازی با جان خود و دیگران است. پلیس راهور شهرستان جویبار در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان، با هیچ‌گونه هنجارشکنی ترافیکی مماشات نخواهد کرد.

او افزود: متأسفانه برخی رانندگان با سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و بی‌توجهی به علائم هشداردهنده، امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند. به این دسته از افراد هشدار می‌دهیم که مأموران ما در تمامی نقاط حادثه‌خیز و معابر اصلی حضور فعال دارند و با متخلفان به صورت قاطع و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور جویبار در پایان گفت: هدف ما جریمه کردن نیست، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث تلخی است که جبران‌ناپذیرند. از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت قانون و احترام به حقوق دیگران، سفری ایمن و محیطی آرام برای خانواده‌های خود و همشهریان گرامی فراهم کنند. بیایید با تغییر فرهنگ رانندگی، "تخلف نکنیم" را به یک اصل در زندگی روزمره تبدیل کنیم.

برچسب ها: پلیس راهور ، تخلفات رانندگی
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