باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نخبگانی استان گفت: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت دانشگاهی، نخبگانی و شرکت‌های دانش‌بنیان مناسبی برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها در قالب مأموریت‌های مشخص و ملی به کار گرفته شود.

وی جنگل‌های بلوط زاگرس و ماهی‌های سردابی را دو محور اصلی مورد توجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در این استان اعلام کرد و افزود: حدود ۳۲۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در چهارمحال و بختیاری قرار دارد و اگر برای جلوگیری از روند زوال این جنگل‌ها اقدام نشود، بخش مهمی از یک سرمایه ملی در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

افشین تأکید کرد: فناوری باید علاوه بر ایجاد ثروت و ارزش افزوده، در حفاظت از سرمایه‌های ملی نیز نقش‌آفرینی کند و بر همین اساس، موضوع جنگل‌های بلوط به عنوان یکی از مأموریت‌های فناورانه استان دنبال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت چهارمحال و بختیاری در حوزه ماهی‌های سردابی گفت: زنجیره تولید این محصولات از مراحل اولیه تا انتها در استان ظرفیت شکل‌گیری دارد و امکان توسعه بانک ژن و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حمایت‌های معاونت علمی برای این دو مأموریت اختصاص خواهد یافت و دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان استان باید در اجرای آن مشارکت کنند؛ ضمن اینکه برای تکمیل زنجیره فناوری می‌توان از ظرفیت علمی استان‌های دیگر نیز استفاده کرد.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر کشور، تاب‌آوری مردم، عملکرد نیرو‌های نظامی، اقدامات دولت و ظرفیت دیپلماسی را چهار عرصه مهم در مواجهه با شرایط دشوار اخیر دانست و گفت: این دستاورد باید حفظ شود و اجازه داده نشود این چهار عرصه تضعیف شود.

وی با بیان اینکه پس از جنگ نظامی، کشور وارد مرحله‌ای متفاوت از فشار‌ها شده است، اظهار داشت: امروز باید برای مقابله با فشار‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع علیه ایران، از ظرفیت جوانان، نخبگان، دانشگاهیان و فناوری داخلی بیش از گذشته استفاده کرد.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: تغییر چشمگیر توان و شیوه‌های مقابله کشور در فاصله جنگ‌های اخیر، نتیجه حضور دانش و فناوری و نقش‌آفرینی جوانان و نخبگان ایرانی است و همین ظرفیت می‌تواند مسیر آینده کشور را به سمت ایران آبادتر و توانمندتر هدایت کند.