جانشین پلیس راه راهور فراجا از جان‌باختن ۲ دختر دوقلو ۱۱ ساله در پی واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور دیهوک ـ کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین پلیس راه راهور فراجا از جان‌باختن ۲ دختر دوقلو ۱۱ ساله در پی واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور دیهوک ـ کرمان خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱۱ شهریورماه، در کیلومتر ۱۹۱ محور دیهوک ـ کرمان، یک دستگاه خودروی سواری دنا که از سمت دیهوک به کرمان در حال حرکت بود، به علت سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پیچ واژگون شد.

وی افزود: این خودرو ۵ سرنشین داشت که شامل راننده، همسر وی و ۳ فرزند ۱۱ ساله این خانواده بود. متأسفانه در این حادثه، ۲ دختر دوقلو ۱۱ ساله که در صندلی عقب خودرو نشسته بودند، جان خود را از دست دادند.

محبی ادامه داد: فرزند پسر ۱۱ ساله این خانواده و همچنین پدر و مادر وی در این حادثه مجروح شدند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی صبح اظهار کرد: بر اساس نظر اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پیچ بوده است.

وی با تأکید بر هشدارهای همیشگی پلیس راه به رانندگان گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر باید استراحت و خواب کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی و خواب‌آلودگی از رانندگی خودداری کنند.

سرهنگ محبی تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه به‌ویژه هنگام عبور از پیچ‌ها و مسیرهای دارای شرایط خاص جاده‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و رانندگان باید سرعت خود را متناسب با وضعیت مسیر تنظیم کنند تا امکان کنترل وسیله نقلیه و واکنش به‌موقع در شرایط مختلف را داشته باشند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با ابراز تأسف از جان‌باختن دو کودک در این حادثه خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی، استراحت کافی پیش از سفر و پرهیز از سرعت غیرمطمئنه می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث تلخ جاده‌ای جلوگیری کند.

منبع: پلیس

برچسب ها: تصادف شدید ، سوانح رانندگی
خبرهای مرتبط
۷ کشته و ۶ مصدوم بر اثر سقوط ون به دره در محور هراز
جهش ۵۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در آذربایجان غربی / ثبت ۹۶ حادثه رانندگی در یک روز
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
حلبی سازان خودرو ساز ایرانی الهی اون پولهایی که از مردم خوردید ومیخورید سرطان شود داخل وجودتان با این مدل خودرو ساختن جان مردم را در خطر بیندازید قاتلهای بدون رد پا و بدون سر نخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
عقل، عقل، عقل!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۰۸ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
یعنی سه قلو بودند خدا بیامرزشون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
پدره رو باید بندازن زندان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
خدا بیامرزشون ،پدر بی فکر چکار کردی با خانواده‌ات
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۰۹:۴۴ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
ماشین ها حلبی و راننده کم عقل باعث جانباختن دو کودک معصوم شد.اما سایپاایرانخودرو حلبی سازان با گران‌فروشی ده برابری و دلالی و انحصار در حال سرکیسه کردن مردم، سالی دهها هزار نفر کشته و دهها هزار نفر معلول و مجروح هدیه سایپاایرانخودرو حلبی سازان با گران‌فروشی ده برابری به مردم هست
۰
۲۴
پاسخ دادن
حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ حبس و مصادره کلیه اموال
مرگ تلخ ۲ دختر دوقلو در واژگونی خودروی دنا در جاده دیهوک ـ کرمان
تشریح برنامه های هفته تعاون
محسنی اژه‌ای: موضوع اجلاس بریکس مسائل مرتبط با تجارت جهانی است
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل «دیدارنیوز»
آخرین اخبار
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل «دیدارنیوز»
محسنی اژه‌ای: موضوع اجلاس بریکس مسائل مرتبط با تجارت جهانی است
حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ حبس و مصادره کلیه اموال
تشریح برنامه های هفته تعاون
مرگ تلخ ۲ دختر دوقلو در واژگونی خودروی دنا در جاده دیهوک ـ کرمان
مشاوران ۴۰۳۰ نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشتند
قوه قضاییه: صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی کذب است
کشف ۳۵ هزار سند جعلی و دستگیری ۱۰۰ متهم جاعل
معمای ۴۱ ساله ناپدید شدن نوزاد
ساماندهی و جمع‌آوری خودروهای اسقاطی و وانت‌بارهای فروشنده آغاز شد
کلاهبرداری با لباس پلیس از پشت میله‌های زندان / انهدام شبکه کلاهبرداری در تهران
حمله به مراسم عروسی؛ تعرض مستقیم آمریکا به حق حیات و امنیّت غیرنظامیان
پایانه مترویی آزادگان شکل گرفت
اعلام تعرفه‌های معاینه فنی سال ۱۴۰۵/ توضیح درباره نرخ‌های منتشره در رسانه‌ها
چک الکترونیکی؛ گامی برای افزایش امنیت و سرعت مبادلات بانکی
تداوم عملیات بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی؛ پیشرفت اجرای یادمان «مقاومت»
جایزه ملی جمعیت باید به جریانی فرهنگی تبدیل شود/ تامین اعتبار کارت امید مادر
نور، رنگ و المان؛ مثلث تحول سیمای شهری منطقه ۱۴