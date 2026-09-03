باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین پلیس راه راهور فراجا از جانباختن ۲ دختر دوقلو ۱۱ ساله در پی واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در محور دیهوک ـ کرمان خبر داد.
سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱۱ شهریورماه، در کیلومتر ۱۹۱ محور دیهوک ـ کرمان، یک دستگاه خودروی سواری دنا که از سمت دیهوک به کرمان در حال حرکت بود، به علت سرعت غیرمجاز و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پیچ واژگون شد.
وی افزود: این خودرو ۵ سرنشین داشت که شامل راننده، همسر وی و ۳ فرزند ۱۱ ساله این خانواده بود. متأسفانه در این حادثه، ۲ دختر دوقلو ۱۱ ساله که در صندلی عقب خودرو نشسته بودند، جان خود را از دست دادند.
محبی ادامه داد: فرزند پسر ۱۱ ساله این خانواده و همچنین پدر و مادر وی در این حادثه مجروح شدند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی صبح اظهار کرد: بر اساس نظر اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه، تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه هنگام عبور از پیچ بوده است.
وی با تأکید بر هشدارهای همیشگی پلیس راه به رانندگان گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر باید استراحت و خواب کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی و خوابآلودگی از رانندگی خودداری کنند.
سرهنگ محبی تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه بهویژه هنگام عبور از پیچها و مسیرهای دارای شرایط خاص جادهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و رانندگان باید سرعت خود را متناسب با وضعیت مسیر تنظیم کنند تا امکان کنترل وسیله نقلیه و واکنش بهموقع در شرایط مختلف را داشته باشند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با ابراز تأسف از جانباختن دو کودک در این حادثه خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی، استراحت کافی پیش از سفر و پرهیز از سرعت غیرمطمئنه میتواند از وقوع بسیاری از حوادث تلخ جادهای جلوگیری کند.
منبع: پلیس