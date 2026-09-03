باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط جدید اقلیمی، گفت: اجرای طرح ۹۰۰ هکتاری کشت کنگر در اراضی طرح کوثر، یکی از متفاوت‌ترین و امیدبخش‌ترین طرح‌های کشاورزی استان است که می‌تواند الگویی برای احیای اراضی بلااستفاده، توسعه گیاهان دارویی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان باشد.

حسین بهرامی در آیین آغاز اجرای طرح کشت گیاه دارویی کنگر در اراضی طرح کوثر، با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این طرح اظهار کرد: پس از دوران دفاع مقدس، برای ایجاد اشتغال و زمینه فعالیت اقتصادی برای رزمندگان و ایثارگران، طرح‌های مختلفی در نقاط کشور تعریف و اجرا شد که طرح کوثر نیز یکی از این طرح‌ها بود.

وی افزود: در قالب این طرح، اراضی قابل توجهی برای فعالیت و اشتغال ایثارگران در نظر گرفته شد و در شهرستان بروجن نیز حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی برای اجرای طرح پیش‌بینی شد که قرار بود آب مورد نیاز آن از منطقه چغاخور منتقل شود.

بهرامی ادامه داد: برآورد‌های اولیه این طرح مربوط به اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ بود؛ اما امروز شرایط اقلیمی، میزان بارندگی و منابع آبی نسبت به آن زمان تغییرات جدی داشته است و تغییر اقلیم و کاهش بارندگی باعث شده است بسیاری از محاسبات و برآورد‌های اولیه دیگر پاسخگوی شرایط امروز نباشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در چنین شرایطی دو راه پیش رو داریم؛ یا اراضی را به دلیل کمبود آب رها کنیم و بگوییم امکان کاری وجود ندارد، یا اینکه خودمان را با شرایط جدید سازگار کنیم و به دنبال راهکار‌های جدید باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز راهکار اساسی، سازگاری با شرایط اقلیمی جدید و تغییر الگوی کشت است؛ به این معنا که در مناطقی که امکان کشت محصولات آب‌بر وجود ندارد، باید محصولاتی را انتخاب کنیم که علاوه بر نیاز آبی پایین، با شرایط اقلیمی منطقه سازگار بوده و از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان درآمدزا باشند.

بهرامی با اشاره به اجرای طرح کشت کنگر در اراضی طرح کوثر گفت: امروز شاهد آغاز یکی از همین اقدامات هستیم؛ کنگر گیاهی است که هم مصرف انسانی و دارویی دارد، هم می‌تواند در بخش دام مورد استفاده قرار گیرد و از ظرفیت بالایی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برخوردار است.

وی افزود: در گذشته نیز بسیاری از دامداران از کنگر به عنوان علوفه دام استفاده می‌کردند و امروز می‌توان با نگاه علمی، فناورانه و اقتصادی، ظرفیت‌های مختلف این گیاه را شناسایی و از آن محصولات متنوعی تولید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کنگر می‌تواند به یک محصول دانش‌بنیان تبدیل شود، اظهار کرد: این گیاه ظرفیت تولید محصولات مختلف، فرآوری، ایجاد ارزش افزوده و حتی حضور در بازار‌های صادراتی را دارد و امیدواریم اجرای این طرح بتواند سرآغاز یک حرکت جدید در حوزه گیاهان دارویی استان باشد.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی گفت: ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری در این حوزه بسیار بیشتر از سطح فعلی زیرکشت است و باید از این ظرفیت به شکل جدی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناسان، سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان در حال حاضر حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار است که عمده آن مربوط به محصولاتی همچون زعفران، موسیر و گل محمدی است؛ در حالی که استان از نظر تنوع گونه‌های گیاهی و مرتعی ظرفیت بسیار گسترده‌تری دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بسیاری از گونه‌های گیاهی استان دارای خواص دارویی و خوراکی هستند که تاکنون استفاده اقتصادی و علمی مناسبی از ظرفیت آنها نشده است و توسعه کشت گونه‌های سازگار با اقلیم می‌تواند آینده بسیار خوبی برای بخش کشاورزی استان و کشور رقم بزند.

بهرامی با تأکید بر اهمیت پشتکار در اجرای طرح‌های جدید گفت: زمانی که یک کار جدید آغاز می‌شود، طبیعی است که با عدم قطعیت‌ها، مشکلات و موانع مختلف مواجه شویم؛ اما رمز موفقیت، پشتکار، اراده و ادامه دادن مسیر است.

وی خاطرنشان کرد: مهناز قربانی، سرمایه‌گذار این طرح، طی دو سال گذشته با وجود موانع و بروکراسی‌های اداری، مسیر را رها نکرد و امروز نتیجه این تلاش‌ها را شاهد هستیم؛ همین استمرار و نترسیدن از شکست، یکی از عوامل مهم موفقیت در اجرای طرح‌های جدید است.