باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در پی تیراندازی در یک ساختمان مسکونی در مرکز شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتا دو نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند که سه نفر از آنها افسر پلیس بودند.

به گفته مقام‌های پلیس، مظنون این تیراندازی نیز جان خود را از دست داده است. یکی از قربانیان در محل حادثه و نفر دوم پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. در مجموع هفت نفر به مرکز درمانی «هنپین» منتقل شدند.

سه افسر پلیس نیز در جریان این حادثه زخمی شدند؛ دو نفر از آنها هدف گلوله قرار گرفتند. یکی از افسران از ناحیه پا و دیگری از ناحیه شکم زخمی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت. وضعیت هر سه افسر پایدار گزارش شده است.

این تیراندازی بعدازظهر چهارشنبه و پس از دریافت تماس اضطراری درباره شلیک گلوله در یک ساختمان در مرکز مینیاپولیس رخ داد. پلیس پس از ورود به ساختمان با شلیک‌های بیشتری مواجه شد و در طبقات بالاتر، وجود مه یا دود غلیظی که دید نیرو‌ها را محدود می‌کرد، گزارش شد.

مقامات هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه تیراندازی و نحوه مرگ مظنون اعلام نکرده‌اند. پلیس و اف‌بی‌آی تحقیقات درباره این حادثه را ادامه می‌دهند.

منبع:‌ ای بی سی نیوز