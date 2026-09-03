مأموران انتظامی شهرستان قاینات موفق به کشف ۲۴۰ قوطی شیرخشک به ارزش ۷۰ میلیون تومان شده و ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز در بیرجند کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران یگان امداد شهرستان قاینات هنگام پایش و کنترل محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی دقیق از سواری پژو، تعداد ۲۴۰ قوطی شیرخشک قاچاق فاقد مجوز کشف کردند.

سرهنگ فولادی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این اقلام قاچاق را ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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همچنین سرهنگ دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در ۲ انبار واقع در شهرستان بیرجند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات فنی و پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل‌های شناسایی شده، مقدار ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دهقان عنوان کرد: مأموران در این رابطه ۲ متهم را دستگیر کردند که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، شیر خشک
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