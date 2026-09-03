موزه فسیل مهره داران ایران در مراغه گنجینه‌ای ارزشمند از فسیل حیوانات دوره سوم زمین شناسی را در خود جای داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- غلامرضا زارع رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه گفت:درموزه فسیل مراغه‌ بیش از ۷۰۰ قطعه فسیل انواع مهره دار به نمایش درآمده است.

زارع افزود: در این موزه نمونه‌هایی منحصر به فرد از فسیل‌های انواع فیل، زرافه، بیر دندان شمشیری، انواع گاو‌ها، آهو، کرگدن و اسب دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه این موزه تنها موزه فسیل مهره داران در کشور است افزود: قدمت فسیل‌های این مجموعه ۹ میلیون سال است.

رئیس اداره حافظت محیط زیست مراغه افزود: انواع جمجمه، عاج فیل، فک و اندام‌های حرکتی حیوانان از جمله فسیل‌های به نمایش در آمده در این موزه است.

وی گفت: در این موزه فسیل‌هایی کمیاب شامل فیل، میمون، زرافه، کرگدن و اسب‌ها به نمایش در آمده است.

وی گفت: در هشت فصل حفاری منطقه فسیل مراغه بیش از ۷ هزار قطعه فسیل مهره داران در منطقه فسیلی مراغه استخراج شده است.

زارع افزود: منطقه فسیلی مراغه به خاطر تراکم بالای فسیل حیوانات مهره دار به بهشت فسیل شناسان جهان شهرت دارد.

این موزه به صورت دائمی در مرکز تحقیقات فسیلی ایران در شهر مراغه واقع در میدان مجلس این شهر برای بازدید علاقمندان دایر است.

برچسب ها: موزه فسیل ، اداره محیط زیست
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