داروی ایرانی درمان سنگ کلیه کودکان در بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز در مراسمی با حضور محمد اسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شاهین آخوندزاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت و جمعی از اساتید از داروی جدید درمان سنگ کلیه کودکان با نام «سیترولیزکا» در بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد.
عباس بصیری، رئیس پژوهشکده کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ساخت این دارو،گفت: این دارو پیش از این به صورت «دستساز» در داروخانهها ارائه میشد. در واقع این دارو ترکیبی از «سیتریک اسید» و «سیترات پتاسیم» است که محیط ادرار را در کودکان تغییر میدهد؛ این تغییر محیطی باعث میشود کریستالهایی که قصد تشکیل سنگ را دارند، نتوانند به یکدیگر بچسبند و بزرگ شوند، در نتیجه سنگ تشکیل نمیشود.
وی متذکر شد: اما مشکل اصلی در روش قبلی این بود که بیمار به داروخانه مراجعه میکرد و داروساز این ترکیبات را در بطریهای بزرگ بهصورت دستساز میساخت.
بصیری افزود: این روش استاندارد نبود و با وجود اینکه از نظر علمی میتوانست بسیار مؤثر باشد، اما در عمل تأثیر مطلوب خود را در کودکان نداشت. دلیل این امر آن بود که به دلیل تفاوت در نحوه ساخت در داروخانههای مختلف، تأثیر نیروی انسانی در آن بسیار زیاد بود.
استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: همچنین، این دارو طعم و مزه خوبی نداشت و بیماران نسبت به آن واکنش منفی نشان میدادند. از آنجایی که کودکان گروه حساسی هستند و نمیتوان آنها را به مصرف دارو مجبور کرد و معمولاً همکاری کودکان در مصرف دارو در همه جا کمتر است، این مسئله چالشبرانگیز بود.
وی ابراز کرد: علاوه بر این، برای خانوادهها نیز حملونقل این دارو دشوار بود، زیرا دارو تغییر رنگ میداد و میبایست در محیطهای خاصی نگهداری میشد که این موارد باعث ایجاد مشکل در مصرف دارویی میشد.
رئیس پژوهشکده کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پیش از این، ما دارویی به نام «یوروسیترا» به صورت قرص در بازار داشتیم که برای بزرگسالان بود، اما این محصول جدید، مخصوص کودکان است.
وی خاطرنشان کرد: ما اکنون این دارو را بهصورت پودر و داخل «ساشه» تولید کردهایم. با استفاده از افزودنیهای مخصوص، طعم و مزه آن را تغییر دادهایم که طبق مطالعات انجام شده، برای بیماران بسیار خوشایندتر و قابلتحملتر است. این دارو صرفاً برای جلوگیری از تشکیل سنگ در کلیه و کیسه صف است.
بصیری درباره اینکه آیا این اولین بار است که چنین محصولی در ایران تولید میشود؟ گفت: بله، این اولین بار در ایران است. در سطح جهانی نیز رقبای زیادی برای آن وجود ندارد و تنها یک یا دو شرکت در این زمینه فعالیت میکردند که ورود آنها به ایران نیز تقریباً قطع شده است.وی افزود: این دارو دقیقاً بر اساس مکانیسم مشخصی که در بدن ایجاد میکند، عمل میکند.
منبع: فارس