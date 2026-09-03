باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، با حضور در استان هرمزگان، از آخرین وضعیت اجرایی پروژههای عمرانی جزیره قشم بازدید کرد و در جلسهای مدیریتی، راهکارهای شتاببخشی به این پروژهها را بررسی کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) در این سفر میدانی، ضمن حضور در محل پروژه پل خلیج فارس و بررسی روند اجرایی و پیچیدگیهای فنی این سازه، جلسهای را با مدیرعامل هلدینگ دریایی، مسئولین پروژه و جانشین مدیرعامل منطقه آزاد قشم تشکیل داد.
سردار عابد در این نشست مدیریتی، ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته توسط کارکنان و مسئولان پروژه قشم، بر ضرورت تداوم این تلاشها تأکید کرد و بیان داشت: «زحمات زیادی برای اجرای این پروژه انجام شده است و بایستی تمام سعی و تلاش جهت زودتر به اتمام رسیدن آن انجام شود.»
وی همچنین در ادامه برنامههای سفر خود، طی جلسهای تخصصی با مهندس حسینی، مدیرعامل هلدینگ دریایی و مدیر پروژه کارگاه، موضوعات آتی و گامهای بعدی پروژهها را مورد واکاوی قرار داد.
تشریح پروژههای راهبردی جزیره قشم
تمامی پروژههای مورد بازدید، توسط متخصصان هلدینگ تخصصی دریایی در حال اجراست که مشخصات فنی اصلی آنها به شرح زیر است:
۱. پل کابلی بزرگ خلیجفارس: با طول تقریبی ۲۸۵۰ متر و عرض ۳۰ متر؛ این سازه شامل چهار لاین رفت و برگشت و یک لاین ریل قطار است که با ۹ پایه کیسون به عمق ۱۵۳ متر طراحی و در حال اجراست.
۲. بزرگراه امام رضا (ع): واقع در ساحل جنوبی جزیره قشم به طول تقریبی ۳۰ کیلومتر.
۳. محور مواصلاتی سوزا به رمکان: عملیات روسازی بزرگراه در محور سوزا، زیرانگ به رمکان به طول ۱۰ کیلومتر.