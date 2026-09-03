باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخابیها در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: هر ۲ تیم تلاش خود را کردند، با توجه به موقعیتهایی که برای هر ۲ تیم فراهم شد به نظرم نتیجه عادلانه رقم خورد. فکر میکنم پرسپولیس و استقلال بازی خوبی را انجام دادند، چون دوندگی خوبی در این بازی داشتند و سرعت بازی هم به نسبت خوب بود.
او افزود: البته یکسری اشکالات هم وجود داشت که امیدوارم این اشکالات هم در بازیهای بعدی رفع شود و پرسپولیس بتواند از گل زده خود محافظت کند و بازی را تحت کنترل خودش داشته باشد و اجازه ندهد حریف تسلط پیدا کند.
درخشان گفت: به نظرم پرسپولیس زیاد مالکیت حفظ توپ را نداشت و اجازه داد که استقلال سوار بر بازی شود و این تیم از داشتن و مالکیت توپ خود استفاده کرد و به گل رسید . در مجموعه نتیجه ۲ بازی برای هر ۲ تیم رضایت بخش و عادلانه بود، اما تجربهای برای پرسپولیس شد، چون تیم جوانتری دارد و دوندگی خوبی داشت تا بازیکنان جوانش در دربی بعدی کمتر اشتباه کنند و دقت بیشتری برای رسیدن به گل داشته باشند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد استقلال را در دربی ۱۰۷ چطور دیده است، گفت: آنها خیلی خوب بودند و در نیمه دوم خوب بازی کردند مخصوصا بعد از خوردن گل مالکیت توپشان بیشتر از پرسپولیس بود و این موضوع باعث شد که سوار بازی شوند و بتوانند به گل برسند و نتیجه را به تساوی کشاندند.
او درباره اینکه ساختار دفاعی پرسپولیس را در دربی ۱۰۷ چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: یکسری پرسپولیس اشکالات دارد که این اشکالات را باید در بازی بعدی مرتفع کند و کمتر فرصت به حریف بدهد که در دروازه این تیم خطرساز شود. امیدوارم این اشکالات در بازیهای بعدی رفع شود و بازیکنان پرسپولیس بهتر بازی کنند.
درخشان درباره اینکه به نظرش نباید اورونوف زودتر وارد زمین مسابقه میشد، تصریح کرد: به نظرم تعویضهایی که انجام شد خیلی به پرسپولیس کمک نکرد و سرمربی تیم باید تشخیص بدهد که اورونوف چه زمانی به بازی بیاد. به نظرم آنچه که مهم بود این است که نتیجه بازی برای پرسپولیس و استقلال لذتبخش بود و در نهایت ما به شرایط اورونوف واقف نیستیم و سرمربی تیم میداند که این بازیکن شرایط بازی کردن از اول را دارد و یا میتواند در تایمهای خاصی از او استفاده کند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در بازیهای بعدی میتوانند موفق شوند، عنوان کرد: بله، شرایط پرسپولیس خوب است و بد نیست به خاطر همین احساس میکنم این تیم شرایط بهتری دارد تا بتواند بازیهای بعدی را به نفع خودش به پایان برساند به شرطی که آن اشکالاتی که در دربی داشت در بازیهای بعدی نداشته باشد.
درخشان درباره اینکه علی علیپور چند موقعیت خوب گلزنی را از دست داد، بیان کرد: به هر حال این موضوع پیش میآید و اینکه علیپور این موقعیتها را از دست داد اشکالی ندارد، اما ما هر چه موقعیت بیشتری بسازیم خیلی بهتر است و نهایتا یکی، ۲ فرصت از دست میدهیم، موقعیتهای دیگر را میتوانیم به گل تبدیل کنیم.
او درباره اینکه عملکرد محبی گلزن پرسپولیس در دربی را چطور دیده است، گفت: محبی روی یک فعل و انفعالات از هوشیاری خود استفاده کرد و صاحب یک موقعیت خوب شد و ضربه اش را عالی زد و توانست پرسپولیس را به گل برساند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد بیفوما را در دربی چطور دیده است، بیان کرد: به نظرم بیفوما نسبت به بازی قبلی خود فروغ چندانی نداشت و آن طور که باید و شاید باشد نبود.
درخشان تصریح کرد: بازی خوبی هر ۲ تیم انجام دادند و آنچه که به نظر میرسد این است که هر ۲ تیم از نتیجه رضایت داشتند و در نهایت این بازی یک کوچولو نسبت به دربیهای قبلی بهتر بود.
او درباره برگزاری بازی دربی در ورزشگاه نقش جهان بیان کرد: به نظرم زمین این ورزشگاه خوب بود و به نظرم باید از مسئولان ورزشگاه نقش جهان تشکر کنیم که زمین خوبی برای این بازی آماده کرده بودند. معمولا زمین خوب همیشه کمک میکند تا بازی خوبی انجام شود. همچنین تماشاگران نسبتا خوبی هم برای این بازی آمده بودند.