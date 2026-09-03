باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد ایمانشعار، سرپرست حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرکت مدیریت منابع آب ایران، در جریان حضور در آذربایجانغربی، از برخی طرحها و اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت رودخانهها و منابع آب استان بازدید و در جریان آخرین اقدامات شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی در راستای پویش «رود روان» قرار گرفت.
در این بازدید، موضوع بازسازی پل روستای نوشان در بالادست بند نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از بازدید میدانی، اطلاعات اولیه و الزامات لازم برای پیگیری فرآیند صدور مجوز و اقدامات مورد نیاز اداره راهداری و حملونقل جادهای ارائه شد.
همچنین در جریان این حضور، آخرین وضعیت عملیات لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانههای استان و اقدامات انجامشده برای رفع موانع جریان آب مورد بررسی قرار گرفت.
پویش «رود روان» با تأکید بر رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه و با هدف بازگشایی مسیر رودخانهها، افزایش ظرفیت عبور جریان و تسهیل انتقال آب به پیکره دریاچه در حال اجراست.