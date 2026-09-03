باشگاه خبرنگاران جوان - محمد پیری شهردار محمدیه گفت: احداث بوستان بزرگ ساحلی شهر مهرگان در زمینی به وسعت هشت هکتار یکی از شاخصترین اقدامات مدیریت شهری است که با هدف ارتقای سرانههای تفریحی و ورزشی طراحی شده و شامل سه کیلومتر مسیر اختصاصی پیادهروی، پیست دوچرخهسواری و انواع کاربریهای رفاهی مورد نیاز شهروندان میشود.
وی با اشاره به تغییر ماهیت این محدوده از یک کانون خطر به محیطی امن و تفریحی، افزود: در گذشته عبور کانال روباز انتقال آب به طول سه کیلومتر در مجاورت بافت مسکونی مهرگان همواره خطر غرقشدگی کودکان و ساکنان را به همراه داشت و تهدیدی بالقوه به شمار میرفت، اما شهرداری با محصور کردن کامل حریم کانال و توسعه فضای سبز پیرامونی، این تهدید را به فرصتی ارزشمند برای گذران اوقات فراغت بدل کرد و این طرح هماکنون تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش میکنیم در نیمه دوم سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری کامل برسد.
پیری به تقویت زیرساختهای ترافیکی و امنیتی نیز اشاره کرد و یادآور شد: اجرای سامانه پایش تصویری شهر مهرگان با اعتبار بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد که با نصب و راهاندازی ۱۸ دستگاه دوربین نظارتی پیشرفته تا پایان سال، ضریب امنیت، انضباط شهری و مدیریت ترافیک در این شهر ارتقا میبخشد، ضمن اینکه سامانه پایش تصویری شهر محمدیه نیز به مرور بازتجهیز و نوسازی میشود.
این مسوول، نهضت آسفالت و بهسازی معابر را از دیگر اولویتهای اساسی شهر مهرگان برشمرد و تصریح کرد: شهرداری امسال تنها در بخش روکش، زیرسازی و لکهگیری آسفالت معابر و پیادهروسازی مناطق مختلف مهرگان، بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده و عملیات اجرایی آن در معابر اصلی و فرعی در حال انجام است.
وی در تشریح پروژههای عمرانی شهر محمدیه نیز، اظهار کرد: طرح احداث کنارگذر شمالی جنوب آزادراه و اتصال مستقیم آزادراه به جاده قدیم با هدف تسهیل در عبور و مرور و اصلاح ساختار ترافیکی آغاز شده که با تکمیل این پروژه، ورودی و خروجیهای متعدد و غیراستاندارد مسدود و یک ورودی و یک خروجی ایمن و متمرکز برای شهر محمدیه ایجاد میشود.
شهردار محمدیه ادامه داد: در حوزه زیربنایی و هدایت روانآبها، طرحهای احداث و توسعه خطوط انتقال و لولهگذاری آبهای سطحی در نقاط مختلف شهر به شکل گسترده اجرا شده تا از هرگونه آبگرفتگی معابر در فصول بارندگی جلوگیری به عمل آید.
پیری با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه ورزش و نشاط جوانان، خاطرنشان کرد: ۲ زمین چمن مصنوعی در شهر مهرگان تکمیل و همزمان با هفته دولت تحویل نوجوانان و جوانان شد و احداث یک زمین چمن روباز دیگر نیز در بوستان بانوان شهر محمدیه پیشبینی شده که امسال به بهرهبرداری میرسد.
شهردار محمدیه با اشاره به کمبود برخی سرانههای آموزشی، درمانی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: شهرداری در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تعهدات خدماتی و عمرانی را به سرانجام رسانده و در حوزه مدیریت شهری چالش حادی ندارد، اما جبران کاستیها در بخشهای درمانی و فرهنگی مستلزم ورود جدی و اهتمام ویژه دستگاههای اجرایی متولی و حاکمیتی است.
منبع: شهرداری محمدیه