تماشاگران استقلال در دربی پایتخت فضای زشت و زننده‌ای را روی سکو‌های ورزشگاه نقش جهان رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  دیدار دربی یکصد و هفتم پایتخت به میزبانی استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و تیم‌های آبی و قرمز پایتخت به تساوی ۱ بر ۱ رسیدند.

در جریان این دیدار که یکی از کم حاشیه‌ترین دربی‌ها محسوب می‌شد هواداران استقلال علیه حسین کنعانی زادگان کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس الفاظی را به کار بردند که جای تاسف دارد و البته تماشاگران پرسپولیس هم از خجالت آنها در آمدند!

این اقدام اگر چه در فوتبال ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این بازیکنان زیادی از این اتفاق رنج برده‌اند و نمونه آن علی رضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده و ... در لیگ‌های قبلی و فعلی وجود دارد، اما در این دربی در دقیقه ۲ بازی و در اولین صحنه این دیدار هواداران استقلال با پرتاب بطری‌های آب سعی کردند از همان ابتدا شرایط این بازی را نیز به حاشیه بکشانند و در ادامه نیز فحاشی ناموسی به کنعانی زادگان و خانواده اش یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های این بازی بود.

در روز‌هایی که بازیکنان سعی دارند در زمین بازی خود را کنترل کنند و عاملی برای تشنج روی سکو‌ها نباشند بهتر است تماشاگران نیز حد خود را بدانند و با اقدامات بازدارنده فدراسیون فوتبال سکو‌های ورزشگاه‌ها برای بازیکنان امن باشد.

خداداد عزیزی در بازی تراکتور و چادر ملو در پایان بازی با خبرنگار بحثی را آغاز کرد که تا حدودی به او حق می‌دهیم، اما واقعا خانواده فوتبالیست‌ها چه گناهی دارند که باید یکصدا از روی سکو‌ها شاهد این فحاشی‌ها باشند؟

شاید در همه جای دنیا مرسوم باشد که ستاره‌های تیم رقیب از سوی هواداران مورد هجمه قرار بگیرند، اما این حجم از فحاشی آنهم برای مقام شامخ مادر به هیچ وجه توجیه ندارد.
امیدواریم نه برای حسین کنعانی و شجاع خلیل زاده و بیرانوند و ... برای پاکسازی فوتبال کمی دل و جرات به خرج بدهید و با تاکماشاگران و عاملین فحاشی را شناسایی کنید و یا محرومیت‌های سنگین برای آنها در نظر بگیرید شاید روزی خانواده بازیکنان از فحاشی‌ها مصون بمانند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
پليس باید با این افراد پست وبیشرف تماشاگر نما فورا در عین بازی شناسایی و همانجا برخورد شدید بکند..و به مراجع قضایی معرفی بکنند.
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