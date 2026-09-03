باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نوری پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخابی‌ها در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: بازی جذاب و عالی بود. به نظرم یکی از جذاب‌ترین دربی‌هایی بود که مساوی شد، چون بیشتر دربی‌هایی که در سال‌های قبل با تساوی به پایان می‌رسید کیفیت نداشتند و تماشاگر پسند نبودند، اما این بازی با وجود اینکه مساوی شد، اما جذاب بود.

او افزود: حق استقلال در این بازی برد بود، چون چند موقعیت خوب گلزنی داشت که با بدشانسی گل نشد. به نظرم استقلال تیم جوانی هست و همه بازیکنان در خدمت تیم و همدل با یکدیگر هستند. سهراب بختیاری زاده هم توانسته این تیم را شکل بدهد. با توجه به پنجره بسته استقلال باید به این تیم تبریک گفت که با بضاعت موجود دارند بهترین بازی‌ها را انجام می‌دهند و ۳ بازی را بردند و ۲ بازی با فولاد و پرسپولیس را مساوی کردند. حقمان در دربی هم برد بود، اما با بدشانسی یک امتیاز گرفتیم.

نوری درباره اینکه عملکرد پرسپولیس در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: تیم استقلال که هجومی و رو به جلو بازی می‌کرد. از آن طرف، پرسپولیس هم نسبت به بازی‌های گذشته خود در دربی رو به جلو بازی می‌کرد. البته با توجه به شناختی که از مهدی تارتار داشتم او هر زمانی که در تیمی بود دفاعی بازی می‌کرد و تیمش را اتوبوسی می‌چید، اما ۲ تیم در این بازی رو به جلو بودند و هر لحظه حمله روی دروازه‌ها شکل می‌دادند و بازی تماشاگر پسندی را ارائه کردند.

پیشکسوت استقلال بیان کرد: من دوست داشتم استقلال برنده شود. البته گلی که ما خوردیم به خاطر این بود که مدافعان جلوی دروازه بان بودند و گلر دید خوبی نداشت و شانس هم توپ به پای محبی خورد و او هم با ضربه‌ای توانست گل بزند.. البته یاسر آسانی تفاوت‌ها را در دربی رقم زد وچقدر باهوش و خوب بازی کرد و بهترین بازیکن زمین هم بود و گل عالی هم زد. تنها بازیکنی که می‌تواند چنین گلی را بزند، یاسر آسانی است. به نظرم تعویض بختیاری زاده هم طلایی بود و اسلامی را به بازی آورد و پاس گل داد و در زمانی که به بازی آمد خیلی خوب بازی کرد.

نوری تصریح کرد: به نظرم بازی دربی باید با برد استقلال به پایان می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاد. البته تماشاگران از روند و کیفیت بازی راضی بودند.

او درباره اینکه تساوی استقلال به نفع تراکتور شد و اگر آبی پوشان برنده دربی می‌شدند به صدر جدول می‌رفتند، گفت: بله، تساوی یک جورایی به نفع تراکتور شد، اما هنوز بازی‌های زیادی وجود دارد و هفته به هفته سخت‌تر می‌شود و تیم‌ها جا می‌افتند. استقلال باید در لیگ نخبگان هم شرکت کند و با تیم السد بازی دارد و این بازی‌ها پشت سر هم هست. امیدوارم استقلال با این بضاعت و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی روند خوبش را در آسیا هم داشته باشد، چون آنجا تیم‌ها تا دندان مسلح و متمول هستند و پول زیادی خرج کردند و بازیکنان خوبی گرفتند.

نوری بیان کرد: ما تا الان بازی مساوی در دربی ندیدیم که جذاب و دیدنی باشد. واقعا این بازی تماشاگر پسند و خوب بود.