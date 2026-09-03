حجت الاسلام شاکری ضمن اشاره به ضرورت الگوگیری از فعالیت جهادی رهبر شهید در سال 47، بر حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه فردوس تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - حجت الاسلام شاکری امام جمعه فردوس در اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت که به مناسبت حضور رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۴۷ پس از زلزله ویرانگر فردوس برگزار شد، گفت: حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس الگویی برای فعالیت‌های جهادی در جمهوری اسلامی است.

او افزود: ما می‌بایست از این حرکت درس بگیریم و برای انجام طرح‌ها و پروژه ها، از کار جهادی بهره گیری کنیم.

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حجت الاسلام شاکری در خصوص سرمایه گذاری در فردوس اظهار کرد: از استاندار خراسان جنوبی درخواست دارم نسبت به تشکیل اتاقی برای راهنمایی سرمایه گذاران اقدام کند.

امام جمعه فردوس بیان کرد: سرمایه گذاران وارد شهرستان می‌شوند، اما گاهی اوقات به دلیل نبود راهنمایی مناسب، موفق به انجام کار نمی‌شوند که می‌بایست با همراهی و راهنمایی، سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری کرد.

برچسب ها: فعالیت جهادی ، سرمایه گذاران
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