جانشین فرمانده ‌انتظامی با انتقاد از نامتناسب بودن هزینه ارتکاب ‌جرائم گفت: مجازات برخی جرایم بازدارندگی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تجلیل از ایثارگری شهدای گرانقدر در حفظ امنیت مرزها، استان بوشهر را سرزمینی شناخته شده با سابقه درخشان در ایستادگی در برابر استعمار و بیگانگان برشمرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به ویژگی‌های بارز مردم استان بوشهر اظهار داشت: این استان به عنوان دیار دلیران تنگستان و مهد استعمارستیزی، همواره در صف مقدم مرزبانی و پاسداری از کیان جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.

سردار رضایی در ادامه با تشریح وضعیت امنیتی کشور، علی‌رغم تمامی توطئه‌های دشمنان استکباری علیه نظام اسلامی، وضعیت مرزها، سواحل و جزایر را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با هماهنگی و هم‌افزایی نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران، امنیت پایداری در سراسر کشور برقرار است و این نیروها با مدیریت دقیق، وظایف خود را در دفاع از کشور انجام می‌دهند.

وی کاهش آمار جرایم در سطح کشور و استان بوشهر را نتیجه فهم بالای مردم و همکاری آنان با رده‌های انتظامی دانست و تصریح کرد: آنچه برای مجموعه انتظامی اهمیت دارد، آرامش و امنیت عمومی مردم است. حضور شبانه‌روزی مأموران پلیس در کنار مردم، نشان‌دهنده تعامل سازنده جامعه با پلیس برای تحقق امنیت پایدار است و بخش مهمی از موفقیت‌ها در حوزه تأمین امنیت داخلی، حاصل همین همراهی عمومی است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به جرایم، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ضروری در کشور، اصلاح تناسب میان جرم و مجازات است؛ چرا که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، در برخی موارد هزینه ارتکاب جرم با خودِ جرم تناسب ندارد.

سردار رضایی در پایان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان انقلابی مجلس شورای اسلامی با نگاهی دقیق در راستای رعایت حقوق شهروندان و کمک به دستگاه‌های انتظامی و قضایی، در قوانین موجود بازنگری کنند تا با ایجاد تناسب واقعی میان مجازات‌ها و جرایم، شاهد بازدارندگی حداکثری در برابر ناهنجاری‌ها و جرایم باشیم.

منبع: تسنیم

برچسب ها: مجازات ها ، مجازات مجرمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
مجرم مثل بیماری میماند که دارو میخورد اما پرهیز غذایی نمیکند بدلیل نبود غذای مناسب و یا زندگی در محیط اِند فسادها.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
هم بازدارنده نیست هم قانون نیاز امروز روز جامعه را تامین نمیکنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
دست هایشان را از بازو قطع کنید آدم نشدن اعدام کنید
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