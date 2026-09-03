حکم پرونده صادق ساعدی نیا در دیوان عالی کشور تایید و وی به حبس و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامه ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت و مردم شد، عده‌ای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند. 

یکی از این افراد صادق ساعدی نیا از فعالان حوزه کافه‌داری بود که با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوان‌های گروه‌های معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته را فراهم کرده است.

براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی نیا همزمان با فراخوان گروه‌های سلطنت طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه‌ها و کافه‌های ساعدی‌نیا با مضمون حمایت از فراخوان‌ها و اغتشاشات و بستن کافه‌ها می‌کند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.

با انجام بررسی‌ها و مستندات موجود صادق ساعدی‌نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی‌نیا صادر شد.

با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام 

۱- فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور

۲- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان‌های منتشر شده توسط این گروه‌ها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور

۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد. 

همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافه‌داری به مدت ۲ سال پس از اتمام حبس محکوم شد. 

این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: اغتشاشات اخیر ، مصادره اموال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۵۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
خیلی لذت بردم. خبر خوبی بود. درس عبرتی بشه برای دیگران
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
خداروشکر
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
اعمال این به اصطلاح آدم چندتا جوون رو به کام‌مرگ کشونده و چه خسارتی به بار اورده ......
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۰۷ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
اعدام
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
چرا با اینهمه وطن فروشی وخسارت اعدام نشد. با تحریک این معلوم نیست جند نفر اسیب جانی ومالی دیدن.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
احسنت. قرار نیست هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه و آخرش بل یه ببخشید تموم بشه.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
پیرمرد مرض داشته باید می نشست دعای عاقبت به خیری می کرد برای خودش وهدایت جوانان ایران نه خودش رئیس قافله کفر بشه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
تا مایه عبرت دیگران شود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
احسنت
۲۶
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
رحم به وطن فروشان خیانت به ایران .
۲۳
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
باید اعدام میشد!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
درود بر قوه قضائیه
۲۴
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
فقط ۱۲ سال
۲۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۱:۳۲ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
همیت ۱۲سال حبس ازچوبه دار...بدتره بایدعذاب بکشه ودق کنه خائن....؟!
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