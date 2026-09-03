جعفر مردانی گفت: این سفر با هدف تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نخبگان بومی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان برای شتاب‌بخشی به روند توسعه انجام شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، با اشاره به فعالیت ۶۹ شرکت دانش‌بنیان در استان، بر ضرورت حمایت هدفمند از این شرکت‌ها و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی بیشتر نخبگان و جوانان توانمند استان در حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی افزود: در جریان سفر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور استان از نزدیک بررسی و زمینه‌های حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای تقویت زیست‌بوم فناوری چهارمحال و بختیاری دنبال خواهد شد.

مردانی ادامه داد: دیدار با نخبگان و دانشگاهیان، بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و گفت‌وگو با فعالان این حوزه، از برنامه‌های این سفر است که می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان منجر شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت زیست‌بوم نوآوری، اظهار کرد: استان از ظرفیت ارزشمند نخبگان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است و باید این ظرفیت علمی بیش از گذشته به فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و حل مسائل استان تبدیل شود.

مردانی ابراز امیدواری کرد: با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور مؤثرتر نخبگان چهارمحال و بختیاری در فرآیند توسعه استان شتاب گیرد.

برچسب ها: علم و فناوری ، شرکت های دانش بیان
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