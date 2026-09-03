درجریان صیانت از اراضی کشاورزی ارومیه و جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز روز گذشته ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی ارومیه آزادسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - سرهنگ بهرام تقی زاده فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۱ مورد حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای شیخ‌سرمست شهرستان ارومیه اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این احکام، مجموعاً ۱۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

سرهنگ تقی زاده یادآور شد: این اقدامات در راستای اجرای قانون، برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و حفاظت از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی انجام می‌شود.