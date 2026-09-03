باشگاه خبرنگاران جوان- یک عروسی در سلسله قرار بود شبی برای شادی و جشن باشد، اما شلیک گلوله، مسیر این مراسم را تغییر داد؛ ۶ نفر از میهمانان بر اثر تیراندازی با سلاح شکاری مجروح شدند تا بار دیگر «تیر شادی» بهجای آنکه بخشی از یک رسم قدیمی باشد، به عاملی برای تهدید جان مردم تبدیل شود.
تیراندازی در مراسم شاید برای چند ثانیه هیجان ایجاد کند، اما نتیجه آن میتواند زخمیشدن یک میهمان، ازدسترفتن یک جان یا گرفتار شدن یک خانواده در پروندهای قضایی باشد.
سردار محمدرضا هاشمی فر، فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به این حادثه گفت: در جریان یک مراسم عروسی در سلسله، فردی با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن ۶ نفر از حاضران مجروح شدند. عامل تیراندازی پس از حادثه متواری شد، اما با اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی شناسایی و دستگیر شد.
به گفته وی، سلاح مورداستفاده نیز کشف و ضبط و تالار محل برگزاری مراسم به دلیل رعایتنکردن ضوابط پلمب شد؛ مالک تالار و ۲ نفر از برگزارکنندگان مراسم نیز بازداشت شدند.
ماجرا به یک مراسم در سلسله محدود نمیشود. در کوهدشت نیز پیشتر ۴ نفر در ارتباط با تیراندازی در یک مراسم عروسی شناسایی و دستگیر شدند و ۲ قبضه سلاح از آنان کشف شد.
در الیگودرز نیز برخورد با تیراندازی در مراسمها نشان میدهد این رفتار همچنان یکی از چالشهای اجتماعی و انتظامی در برخی مراسمهای استان است.
فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرده است؛ تیراندازی در مراسم عروسی و عزاداری، حتی با سلاح دارای مجوز، اقدامی غیرقانونی و خطرناک است و پلیس در برابر آن بدون اغماض برخورد میکند.
به گفته هاشمیفر، در صورت استفاده غیرمجاز از سلاح، علاوه بر برخورد قضایی، امکان ابطال مجوز حمل سلاح نیز وجود دارد.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان نیز امنیت و آرامش عمومی را از خطوط قرمز دستگاه قضایی دانسته و تأکید کرده است هیچ توجیهی برای استفاده از سلاح در مراسم شادی و عزا وجود ندارد و در صورت مجروحیت یا فوت افراد، عامل تیراندازی با تبعات سنگین قانونی مواجه خواهد شد.
در این میان، نقش تالارها و برگزارکنندگان مراسم نیز اهمیت دارد. پلیس اماکن تأکید کرده است مدیران تالارها صرفاً مسئول برگزاری مراسم نیستند و در قبال امنیت میهمانان نیز مسئولیت دارند؛ بنابراین جلوگیری از ورود سلاح و پیشگیری از تیراندازی باید بخشی از وظایف جدی آنان باشد.
لیلا سپهوند، جامعهشناس، معتقد است برخورد قانونی با تیراندازی در مراسمها ضروری است، اما برای حذف این رفتار کافی نیست.
به گفته وی، خانوادهها، بزرگان محلی و برگزارکنندگان مراسم باید در تغییر این نگاه اجتماعی نقش داشته باشند و استفاده از سلاح بهعنوان نشانه شادی، از یک رفتار عادی به یک رفتار ناپذیرفتنی تبدیل شود.
منبع: فارس