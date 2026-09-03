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افزایش قابل‌انتظار موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در کشور؛ خوزستان و بوشهر در صدر آمار + فیلم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از روند افزایشی ابتلا به عفونت‌های تنفسی طی سه هفته اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از روند افزایشی ابتلا به عفونت‌های تنفسی طی سه هفته اخیر خبر داد و اعلام کرد بر اساس داده‌های نظام دیده‌بانی، ۸.۳ درصد از مراجعان دارای علائم تنفسی به کرونا و ۵.۵ درصد به آنفلوآنزا مبتلا بوده‌اند. 

مرادی با اشاره به اینکه استان‌های خوزستان و بوشهر بیشترین موارد مثبت آنفلوآنزا را ثبت کرده‌اند، تاکید کرد این افزایش با توجه به روندهای جهانی و نزدیک شدن به فصل سرما قابل‌انتظار و عادی است و از آنجا که آمار ابتلا هنوز به آستانه هشدار ۱۰ درصدی برای تشدید مداخلات نرسیده، جای نگرانی غیرمعمول وجود ندارد.

 

 

 

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