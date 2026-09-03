معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برای صیانت از حیثیت و اعتبار دانشگاهی کشور، تحصیلات تکمیلی نباید به سمت مجازی‌سازی حرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -  سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران به چالش‌های حوزه نشر علمی و برخوردهای غیرحرفه‌ای برخی مجلات بین‌المللی با مقالات پژوهشگران ایرانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد برخوردهای دوگانه و غیرعلمی برخی نشریات هستیم که به دور از موازین ساختارهای علمی جهانی است.

وی ادامه داد: گاهی حتی با وجود دریافت کمترین حمایت از یک نهاد دولتی، مقالات دانشمندان ما با بهانه‌های واهی رد می‌شوند. حتی مشاهده شده است که مقالات اساتیدی که سابقه انتشار در یک نشریه را داشته‌اند، پس از ۲۴ ساعت بدون بررسی دقیق و با استناد به عدم تناسب موضوعی (که صحت ندارد) رد می‌شوند که این روند مصداق بارز تحریم علمی است.

اصرار بر حضوری بودن تحصیلات تکمیلی

معاون وزیر علوم با تأکید بر حفظ حیثیت علمی کشور، درباره وضعیت آموزش عالی اظهار کرد: تحصیلات تکمیلی در کشور به هیچ عنوان نباید به سمت مجازی‌سازی حرکت کند. اعتبار و حیثیت علمی ایران مرهون مجاهدت دانشجویان و اساتید است و باید شرایط لازم برای حضور مستمر آن‌ها در محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی فراهم شود تا سطح کیفی آموزش‌های تخصصی حفظ گردد.

برچسب ها: نشریات علمی ، چاپ مقاله
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