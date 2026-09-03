باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - شرکت ایرانخودرو در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده است در پی اجرای آییننامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش هزینههای مرتبط با گواهی اسقاط، قیمت مصرفکننده برخی محصولات این شرکت افزایش مییابد.
بر اساس این اطلاعیه، خودروهایی که از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به بعد پذیرش شدهاند، مشمول محاسبه هزینههای جدید گواهی اسقاط خواهند بود و مشتریان برای تکمیل فرآیند خرید باید مابهالتفاوت مربوط به این هزینه را پرداخت کنند.
در جدول منتشرشده از سوی ایرانخودرو، میزان گواهی اسقاط موردنیاز برای گروههای مختلف خودرویی شامل محصولات تولیدی سواری، خودروهای مونتاژی، وانت و تاکسی بر اساس ارزش گواهی اسقاط مشخص شده است.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، بهای هر گواهی اسقاط خودرو از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته** و همین موضوع موجب افزایش هزینه نهایی برخی محصولات شده است.
ایرانخودرو همچنین تأکید کرده است که بدون پرداخت مابهالتفاوت ناشی از افزایش هزینه گواهی اسقاط، امکان صدور فاکتور و تخصیص پلاک برای مشتریان مشمول وجود نخواهد داشت.
بر این اساس، قیمت خودروهای سواری تولیدی ایرانخودرو حدود ۴۲ میلیون تومان و محصولات وانت حدود ۴۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. میزان افزایش قیمت سایر گروههای خودرویی نیز مطابق تعداد گواهی اسقاط موردنیاز و محاسبات درجشده در جدول اعلام شده است.
در جدول ایرانخودرو، مبالغ به ریال درج شده و میزان افزایش هزینه ناشی از تغییر ارزش گواهیهای اسقاط برای گروههای مختلف محصولات محاسبه شده است.
گفتنی است از انتهای سال گذشته این سومین بار است که شرکت ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود میکند.