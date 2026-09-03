باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تلاش است بهانههای جدیدی برای تداوم «موجودیت مصنوعی» خود پیدا کند.
لاوروف روز پنجشنبه در سخنرانی در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک اظهار کرد: «ناتو بهشدت در جستوجوی بهانههای جدید برای طولانی کردن موجودیتی است که اکنون کاملاً مصنوعی است.»
وی افزود ناتو پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همانند پیمان ورشو باید منحل میشد، اما کشورهای عضو این ائتلاف چنین تصمیمی نگرفتند.
وزیر خارجه روسیه گفت ناتو در ابتدا تحولات افغانستان را بهانهای برای حفظ این بلوک نظامی قرار داد، اما پس از آنکه حضور این ائتلاف در افغانستان به «فاجعه» منجر شد و نیروهای ناتو از این کشور خارج شدند، «تهدید روسیه» را جایگزین تهدید شوروی کردند.
لاوروف تأکید کرد ناتو اکنون نیز در تلاش است دلایل جدیدی برای ادامه فعالیت خود پیدا کند.
منبع: تاس