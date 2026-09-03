باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون موفق به ثبت انتخابهای خود نشدهاند، میتوانند تا پایان امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه سازمان سنجش، نسبت به ثبت رشتهمحلهای موردنظر خود اقدام کنند.
همچنین داوطلبانی که پیش از این انتخاب رشته کردهاند نیز فرصت دارند تا پایان امروز، در صورت تمایل، انتخابهای خود را مشاهده و ویرایش کنند.
با توجه به انتشار اصلاحات دفترچه، به داوطلبان توصیه میشود پیش از ثبت نهایی، آخرین اصلاحات و تغییرات اعلامشده را با دقت بررسی کرده و سپس انتخاب رشته خود را نهایی کنند.