با انتشار اصلاحات جدید دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه آخرین مهلت انتخاب رشته و ویرایش انتخاب‌های داوطلبان اعلام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون موفق به ثبت انتخاب‌های خود نشده‌اند، می‌توانند تا پایان امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه سازمان سنجش، نسبت به ثبت رشته‌محل‌های موردنظر خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این انتخاب رشته کرده‌اند نیز فرصت دارند تا پایان امروز، در صورت تمایل، انتخاب‌های خود را مشاهده و ویرایش کنند.

با توجه به انتشار اصلاحات دفترچه، به داوطلبان توصیه می‌شود پیش از ثبت نهایی، آخرین اصلاحات و تغییرات اعلام‌شده را با دقت بررسی کرده و سپس انتخاب رشته خود را نهایی کنند.

برچسب ها: آزمون ارشد ، انتخاب رشته ارشد
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فردا آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۵
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اعلام رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد
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