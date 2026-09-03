مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابه‌جایی ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۷ تن کالا طی پنج ماه نخست سالجاری خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابه‌جایی ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۷ تن کالا طی پنج ماه نخست سالجاری خبر داد که این میزان حاکی از رشد ۲۶ درصدی تناژ کالا و ۲۴ درصدی تعداد سفرهای باری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

شهرام مبارکی اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۷ تن کالا در قالب ۱۹۵ هزار و ۳۳۳ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده است.

وی افزود: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۸۴۲ تن در سفرهای برون‌استانی و یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۵ تن در سفرهای درون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: رشد ۲۶ درصدی تناژ کالا و افزایش ۲۴ درصدی تعداد سفرهای باری در پنج ماه نخست سال، نشان‌دهنده استمرار فعالیت و تلاش مجموعه حمل و نقل جاده‌ای استان برای تأمین و جابه‌جایی کالا در مسیرهای درون و برون‌استانی است.

مبارکی با اشاره به نقش مهم رانندگان در استمرار چرخه حمل و نقل کالا، بیان کرد: رانندگان کامیون در یک سال گذشته علیرغم جنگ تحمیلی به صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان پای کار بوده‌اند و با تلاش و مسئولیت‌پذیری، در جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۸ شرکت حمل و نقل کالا و بیش از ۱۲۰۰۰ راننده و ناوگان باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل فعالیت دارند.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: جابجایی کالا ، حمل و نقل جاده ای
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