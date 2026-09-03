سپاه اعلام کرد: سران آمریکا راجع به حمله‌های خود به عروسی‌ها در کشورهای مختلف به افکار عمومی پاسخ دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای در خصوص جنایات آمریکایی‌ها در حمله به مراسم‌های عروسی در مناطق مختلف جهان، تصریح کرد: سران آمریکا راجع به پرونده سیاه حمله‌های خود به عروسی‌ها در کشور‌های مختلف به افکار عمومی جهان پاسخ دهند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومنین

ملت‌های آزاده جهان ملت قهرمان و حماسه آفرین ایران.

فرماندهی تروریستی سنتکام ارتش آمریکا، در یک جنایت جنگی فراموش نشدنی با حمله مستقیم هوایی به مجلس جشن عقد یک خانواده شریف از اهالی کوهستک شهرستان سیریک، جشن مردم را به عزا مبدل کرد.

نیرو‌های تروریست آمریکایی نزدیک به ۷۰ نفر را مورد اصابت قرار دادند که ۴ نفر از آنان شهید شدند و حال ۷ نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

از شب گذشته در پی عکس العمل مردم و رسانه‌ها و شخصیت‌های آزاده جهان و حتی بعضی رسانه‌های آمریکایی نسبت به این رسوایی بزرگ، ارتش کودک‌کش و مقامات تبهکار آمریکا در بیانات و بیانیه‌های متعدد سعی در انکار تعمد در این جنایت دارند و ادعای مضحک خود مبنی بر عدم حمله به غیر نظامیان را تکرار می‌کنند. حال آنکه وحشی گری ارتش تروریستی آمریکا در این زمینه سابقه‌ای تکراری است و ننگ این جنایت از پیشانی سردمداران کاخ سفید پاک نخواهد شد.

امروز برای ملت‌های جهان احراز شده که حمله به غیر نظامیان برای ایجاد رعب و وحشت بخشی از دکترین ارتش ناجوانمرد آمریکاست:

 ۲۰۰۲ اول ژوئیه: بیش از ۱۰۰ شهید در بمباران عروسی روستای کاکرک ولایت ارزگان افغانستان

 ۲۰۰۳ هجدهم سپتامبر: بیش از ۵ کشته و مجروح بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

 ۲۰۰۴ نونزده مه: ۴۲ شهید در بمباران عروسی روستای بکر الذیب استان انبار عراق

 ۲۰۰۴ هشتم اکتبر: ۱۳ شهید از جمله داماد در بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

 ۲۰۰۸ ششم ژوئیه: ۴۷ شهید از جمله عروس در بمباران عروسی ده بالا ننگرهار افغانستان

 ۲۰۰۸ نوامبر: ۳۷ شهید از جمله ۲۳ کودک در بمباران عروسی وج بغتو قندهار افغانستان

 ۲۰۱۲ ژوئن: ۱۸ شهید از جمله ۹ کودک در بمباران عروسی لوگر افغانستان

 ۲۰۱۵ بیست و هشت سپتامبر: ۱۳۱ شهید زن و کودک در بمباران عروسی وحجه تعز یمن (ائتلاف تحت حمایت آمریکا)

 ۲۰۲۶ اول سپتامبر: ۷۰ شهید و مجروح در بمباران عروسی کوهستک سیریک هرمزگان ایران

سران آمریکا که بجای عذرخواهی باز هم به دروغ متوسل شده‌اند و همانند پرونده جنایت میناب، لامرد و قشم از پاسخگویی طفره میروند، خوبست راجع به پرونده سیاه حمله‌های خود به عروسی‌ها در کشور‌های مختلف هم به افکار عمومی جهان پاسخ دهند. آیا همه این حوادث اتفاقی و به اشتباه بوده است؟

ما که قدرت نظامی داریم و همان دیشب با به هلاکت رساندن تروریست‌های خونخوار سنتکام قصاص کردیم. ملت آمریکا اگر جلوی این ارتش وحشی کودک‌کش را نگیرند، باید از روزی بترسند که روز انتقام مظلومان فرابرسد که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنایت جنگی ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
سلام بر دلاورمردان قهرمان ایران

بسیار عالی نوشته شده پرونده سیاه جنایتکاران کودک کش
نه مردم فراموش می‌کنند و نه تاریخ

سیاهی این اعمال مایه روسیاهی غرب زدگان حقیر در کشور

آن شاءالله روز انتقام همه مظلومان جهان از این جنایتکاران بزودی فرا میرسد
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