باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدیه اسفندیاری، فعال مدنی جبهه مقاومت و آزاده با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: در رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی و زبانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کردم و برای تقویت زبان فرانسه و آشنایی نزدیکتر با فرهنگ و جامعه این کشور، چند سالی در فرانسه زندگی و تحصیل کردم.
وی با بیان این که هدفم این بود که زبان فرانسه را در سطح بالاتری یاد بگیرم تا بتوانم در حوزه ترجمه فعالیت حرفهای داشته باشم، توضیح داد: معتقدم مترجم فقط نباید زبان بداند، بلکه باید با فرهنگ، تاریخ و نوع نگاه مردم آن کشور نیز آشنا باشد.
این فعال مدنی با اشاره به این که فعالیت رسانهای را از سال ۲۰۲۱ با راهاندازی یک کانال تلگرامی آغاز کرده است تصریح کرد: تلاش میکردیم اخبار و تحولات منطقه را برای مخاطبان فرانسویزبان ترجمه و منتشر کنیم. بهتدریج فعالیت این مجموعه گسترش پیدا کرد و پس از وقایع هفتم اکتبر، تعداد مخاطبان نیز افزایش یافت.
اسفندیاری گفت: روایت رسانههای رسمی فرانسه درباره تحولات فلسطین و اسرائیل با آنچه در واقعیت رخ میداد تفاوت داشت و همین مسئله باعث شد بخشی از مردم برای دریافت روایتهای دیگر به شبکههای اجتماعی و رسانههای مستقلتر مراجعه کنند.
وی با اشاره به محدود شدن برخی کانالهای مرتبط با این جریان در اروپا افزود: پس از مسدود شدن کانال نخست، تصمیم گرفتیم فعالیت رسانهای را متوقف نکنیم و کانال دیگری راهاندازی شد. بعد از بازداشت یکی از اعضای مجموعه نیز کانال سوم ایجاد شد و فعالیتها ادامه پیدا کرد.
این فعال مدنی اظهار کرد: برای من مهم بود که این فعالیت در مقطع حساسی که تحولات منطقه در جریان بود متوقف نشود و بازداشت یکی از اعضای مجموعه باعث نشود تصور شود که از ادامه مسیر ترسیدهایم.
اسفندیاری درباره نگاه خود به جامعه فرانسه نیز گفت: پیش از سفر به این کشور، نگاه من نسبت به جوامع غربی واقعبینانه بود و میدانستم آنچه در ظاهر دیده میشود با همه واقعیتهای پشت صحنه تفاوت دارد؛ با این حال حضور در جامعه فرانسه باعث شد برخی از این مسائل را از نزدیک تجربه کنم.
وی درباره واکنش افکار عمومی غرب به تحولات فلسطین گفت: بعد از هفتم اکتبر، بخشی از مردم با دوگانگی موجود در روایتهای رسمی مواجه شدند و تفاوتی که در پرداختن به جان انسانهای اسرائیلی و فلسطینی وجود داشت، برای بسیاری سؤالبرانگیز شد.
اسفندیاری افزود: در رسانههای رسمی، برای هر فرد اسرائیلی که کشته میشد نام، چهره و داستان زندگی مطرح میشد، اما هزاران فلسطینی و بهویژه کودکان فلسطینی به یک عدد تبدیل میشدند و همین تناقض باعث شد بسیاری از مردم برای پیدا کردن روایتهای متفاوت به شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دوران بازداشتش در فرانسه اشاره کرد و گفت: دوران اسارت بسیار سخت بود، چرا که حتی از برخی حقوق اولیهای که سایر زندانیان داشتند محروم بودم.
این فعال مدنی ادامه داد: شماره تلفن من به اشتباه در سامانه ثبت شده بود و در تمام مدت زندان حتی یک بار هم نتوانستم به صورت تلفنی با وکیلم صحبت کنم. همچنین ۴۲ روز در بیخبری بودم و نمیدانستم بیرون از زندان کسی پیگیر وضعیت من هست یا نه و تا ۷۵ روز نیز صدای خانوادهام را نشنیدم.
اسفندیاری با بیان اینکه در دوران بازداشت امکان ملاقات با خانواده و دوستانش را نیز نداشته است، گفت: شرایط سخت بود، اما با توکل به خدا این دوران گذشت و آنچه برای من اهمیت داشت این بود که در مسیر کاری که به آن باور داشتم، احساس عقبنشینی و ترس نکنم.