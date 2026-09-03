باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی نجفی، مدیرعامل یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی سیمین‌دشت با حضور در برنامه رادیویی رهیافت با اشاره به پیشینه شهرک صنعتی سیمین‌دشت اظهار کرد: فعالیت این شهرک از اواخر دهه ۵۰ آغاز شده و یکی از مناطق صنعتی قدیمی استان البرز به شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته میزبان واحدهای تولیدی مختلفی بوده است.

وی با اشاره به این که امروز صنایع مهمی در سیمین‌دشت مستقر هستند که بخشی از نیازهای کشور و حتی منطقه را در حوزه‌های مختلف تولیدی تأمین می‌کنند توضیح داد: با وجود مشکلات موجود، این شهرک همچنان ظرفیت رشد و توسعه دارد.

نجفی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی شهرک صنعتی سیمین‌دشت بیان کرد: این شهرک در سال‌های گذشته و بر اساس شرایط و نیازهای همان زمان طراحی شده و با توجه به توسعه صنایع و افزایش رفت‌وآمد خودروهای سنگین، ظرفیت معابر موجود پاسخگوی شرایط امروز نیست.

وی در برنامه رادیویی رهیافت ادامه داد: جداسازی مسیر خودروهای سنگین از خودروهای عمومی در شرایط فعلی به سادگی امکان‌پذیر نیست، چراکه شهرک محدود است و امکان تعریض بسیاری از معابر نیز وجود ندارد.

مدیرعامل این واحد تولیدی به مشکلات امدادرسانی در زمان حادثه اشاره کرد و گفت: واحد تولیدی ما ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه بامداد روز ۱۹ مورد اصابت قرار گرفت و با وجود اینکه حادثه در نیمه‌شب رخ داد، نیروهای امدادی برای دسترسی به محل با مشکلاتی روبه‌رو شدند.

وی با بیان این که اگر چنین حادثه‌ای در ساعات کاری و زمانی که کارگران در واحدها حضور داشتند رخ می‌داد، با توجه به وضعیت معابر و حجم تردد، می‌توانست پیامدهای بسیار سنگین‌تری داشته باشد، بر ضرورت پیش بینی مسائل این چنین در آینده تأکید کرد.

نجفی نبود فاضلاب مناسب را یکی دیگر از مشکلات شهرک دانست و گفت: محدودیت‌های موجود در زمینه فاضلاب باعث شده برخی واحدها امکان افزایش ظرفیت و توسعه فعالیت خود را نداشته باشند.

وی با بیان این که برای ارتقای پروانه بهره‌برداری و افزایش محصولات و تیراژ تولید اقدام کردیم، به مجری سیمای البرز تصریح کرد: به دلیل مشکلات فاضلاب و مسائل محیط زیستی، امکان توسعه فعالیت به ما داده نشد و ناچار شدیم با همان ظرفیت قبلی به کار ادامه دهیم.

این صنعتگر با بیان اینکه شهرک صنعتی سیمین‌دشت ظرفیت توسعه فیزیکی محدودی دارد، پیشنهاد کرد: واحدهایی که قصد توسعه و افزایش ظرفیت دارند، بهتر است به شهرک‌های صنعتی جدیدتر و دارای زیرساخت مناسب منتقل شوند، زیرا توسعه معابر و ایجاد زیرساخت‌های جدید در شهرک فعلی بسیار دشوار است.

نجفی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای حل مشکلات شهرک تأکید کرد و گفت: صنایع مستقر در سیمین‌دشت سرمایه و نیروی انسانی قابل توجهی در اختیار دارند و حل مشکلات زیرساختی این منطقه می‌تواند به حفظ اشتغال و افزایش تولید کمک کند.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت استان به مسائل این شهرک شد و افزود: تصمیم‌گیری درباره آینده سیمین‌دشت باید با توجه به شرایط امروز صنایع، مسائل ایمنی، محیط زیست، ترافیک و نیاز واحدهای تولیدی انجام شود.