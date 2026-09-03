عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی امروز در سفر به قم با آیت‌الله محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه آموزش و پرورش افزود: با وجود اهمیت راهبردی نظام تعلیم و تربیت، این حوزه طی دهه‌های گذشته همواره با فاصله میان نظر و عمل مواجه بوده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در سطح رئیس‌جمهور، دولت و مدیران استانی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مورد توجه قرار گرفته و در همین مسیر اقدامات گسترده‌ای برای توسعه عدالت آموزشی انجام شده است.

کاظمی با اشاره به ساخت هزاران فضای آموزشی در سال‌های اخیر گفت: در سال نخست حدود دو هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی ساخته شد و امسال نیز هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد و علاوه بر آن بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی و ۵۰ هزار کلاس نیز استانداردسازی شده است.

وی، ارتقای کیفیت آموزش را یکی دیگر از محور‌های اصلی فعالیت آموزش و پرورش دانست و گفت: توانمندسازی معلمان، تقویت سرمایه فرهنگیان و بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری در کانون برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روح حاکم بر سند تحول بنیادین بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار است، اظهار کرد: هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت، تربیت انسان‌هایی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مشارکت‌پذیر و برخوردار از هویت ملی و دینی است.

کاظمی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت نظام تعلیم و تربیت در شرایط جنگی گفت: جریان آموزش و پرورش حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و با استفاده از شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آموزشی آفلاین، امکان دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به آموزش فراهم شد.

وی برگزاری امتحانات نهایی را از دیگر اقدامات مهم آموزش و پرورش در شرایط جنگ عنوان کرد و افزود: در این دوره حدود ۲۲ روز امتحانات نهایی برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور برگزار شد که اجرای آن در چنین شرایطی یک دستاورد مهم برای نظام تعلیم و تربیت بود.

آیت‌الله محمد سعیدی نیز در این دیدار با تأکید بر نقش خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل آینده گفت: هماهنگی میان این سه کانون تربیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و آنچه در خانواده به فرزندان آموزش داده می‌شود، در مدرسه و مسجد نیز تقویت شود.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس افزود: دشمن تلاش می‌کند از مسیر‌های مختلف بر هویت، اعتقادات و سبک زندگی نسل جوان اثر بگذارد و مقابله با این جریان نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی عمیق و مستمر است.

وی همچنین بر ضرورت پیوند میان مباحث نظری و اقدامات عملی در حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی، باید ظرفیت خانواده‌ها، مدارس، مساجد و نماز‌های جمعه بیش از پیش فعال و هم‌افزا شود.

منبع:آستان مقدس