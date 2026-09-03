عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با تولیت حرم مطهر کریمه اهل بیت، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه، عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان را سه محور اساسی سند تحول بنیادین عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی امروز در سفر به قم با آیت‌الله محمد سعیدی، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه آموزش و پرورش افزود: با وجود اهمیت راهبردی نظام تعلیم و تربیت، این حوزه طی دهه‌های گذشته همواره با فاصله میان نظر و عمل مواجه بوده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در سطح رئیس‌جمهور، دولت و مدیران استانی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مورد توجه قرار گرفته و در همین مسیر اقدامات گسترده‌ای برای توسعه عدالت آموزشی انجام شده است.

کاظمی با اشاره به ساخت هزاران فضای آموزشی در سال‌های اخیر گفت: در سال نخست حدود دو هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی ساخته شد و امسال نیز هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد و علاوه بر آن بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی و نوسازی و ۵۰ هزار کلاس نیز استانداردسازی شده است.

وی، ارتقای کیفیت آموزش را یکی دیگر از محور‌های اصلی فعالیت آموزش و پرورش دانست و گفت: توانمندسازی معلمان، تقویت سرمایه فرهنگیان و بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری در کانون برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه روح حاکم بر سند تحول بنیادین بر سه محور عدالت، کیفیت و هویت استوار است، اظهار کرد: هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت، تربیت انسان‌هایی مؤمن، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مشارکت‌پذیر و برخوردار از هویت ملی و دینی است.

کاظمی همچنین با اشاره به تداوم فعالیت نظام تعلیم و تربیت در شرایط جنگی گفت: جریان آموزش و پرورش حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و با استفاده از شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آموزشی آفلاین، امکان دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به آموزش فراهم شد.

وی برگزاری امتحانات نهایی را از دیگر اقدامات مهم آموزش و پرورش در شرایط جنگ عنوان کرد و افزود: در این دوره حدود ۲۲ روز امتحانات نهایی برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور برگزار شد که اجرای آن در چنین شرایطی یک دستاورد مهم برای نظام تعلیم و تربیت بود.

آیت‌الله محمد سعیدی نیز در این دیدار با تأکید بر نقش خانواده، مدرسه و مسجد در تربیت نسل آینده گفت: هماهنگی میان این سه کانون تربیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و آنچه در خانواده به فرزندان آموزش داده می‌شود، در مدرسه و مسجد نیز تقویت شود.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس افزود: دشمن تلاش می‌کند از مسیر‌های مختلف بر هویت، اعتقادات و سبک زندگی نسل جوان اثر بگذارد و مقابله با این جریان نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی عمیق و مستمر است.

وی همچنین بر ضرورت پیوند میان مباحث نظری و اقدامات عملی در حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی، باید ظرفیت خانواده‌ها، مدارس، مساجد و نماز‌های جمعه بیش از پیش فعال و هم‌افزا شود.
 
منبع:آستان مقدس
برچسب ها: آموزش و پرورش ، تولیت حرم حضرت معصومه
خبرهای مرتبط
مدیر حوزه های علمیه حمله آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف بیش از ۱۰ تن انواع کودشیمیایی قاچاق در قم
عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است
تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در قم در حال نهایی شدن است
آخرین اخبار
تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در قم در حال نهایی شدن است
عدالت، کیفیت و هویت سه محور اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت است
کشف بیش از ۱۰ تن انواع کودشیمیایی قاچاق در قم
اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم
ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
مدیر حوزه های علمیه حمله آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد
ویژه برنامه های ایام معصومیه در قم اعلام شد
بهره‌برداری از ۴۷ طرح مخابراتی استان قم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال