سناتور آمریکایی از لفاظی رئیس جمهور این کشور برای تغییر نام تنگه هرمز به نام تنگه ترامپ انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برنی سندرز، سناتور آمریکایی در پستی در ایکس در واکنش به ادعاهای دیروز ترامپ درباره تنگه هرمز نوشت: نه، آقای ترامپ. مردم آمریکا نمی‌خواهند شما تنگه هرمز را به نام خودتان تغییر نام دهید. آنها می‌خواهند شما به جنگ غیرقانونی خود در ایران که قیمت گازوئیل را به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین را به ۴.۱۲ دلار در هر گالن افزایش داده است، پایان دهید.

وی افزود: شما رئیس جمهور هستید، نه یک پادشاه دیوانه. مثل یک رئیس جمهور رفتار کنید.

ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در اقدامی تحریک‌آمیز، پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

او با ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد، نوشت: «حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟»

رئیس جمهور آمریکا ساعاتی بعد در گفتگو با خبرنگاران  به اظهارات پیشین خود درباره تنگه هرمز و تغییر نام آن اشاره کرد و گفت که «جدی نبوده است».

برچسب ها: برنی سندرز ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
واکنش کرملین به اظهارات بسنت درباره روابط ایران و روسیه
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از میانگین ۱۰ روزه رسید
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهید
۲ کشته و چندین زخمی در تیراندازی مینیاپولیس
لاوروف: ناتو به‌ شدت به‌ دنبال بهانه‌ای برای ادامه «موجودیت مصنوعی» خود است
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از میانگین ۱۰ روزه رسید
واکنش کرملین به اظهارات بسنت درباره روابط ایران و روسیه
ترامپ و رئیس امارات درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند
آخرین اخبار
ترامپ و رئیس امارات درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو کردند
واکنش کرملین به اظهارات بسنت درباره روابط ایران و روسیه
تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به کمتر از میانگین ۱۰ روزه رسید
برنی سندرز خطاب به ترامپ: به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهید
لاوروف: ناتو به‌ شدت به‌ دنبال بهانه‌ای برای ادامه «موجودیت مصنوعی» خود است
۲ کشته و چندین زخمی در تیراندازی مینیاپولیس
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید