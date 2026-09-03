سناتور آمریکایی از لفاظی رئیس جمهور این کشور برای تغییر نام تنگه هرمز به نام تنگه ترامپ انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برنی سندرز، سناتور آمریکایی در پستی در ایکس در واکنش به ادعاهای دیروز ترامپ درباره تنگه هرمز نوشت: نه، آقای ترامپ. مردم آمریکا نمی‌خواهند شما تنگه هرمز را به نام خودتان تغییر نام دهید. آنها می‌خواهند شما به جنگ غیرقانونی خود در ایران که قیمت گازوئیل را به ۵.۶۹ دلار در هر گالن و قیمت بنزین را به ۴.۱۲ دلار در هر گالن افزایش داده است، پایان دهید.

وی افزود: شما رئیس جمهور هستید، نه یک پادشاه دیوانه. مثل یک رئیس جمهور رفتار کنید.

ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در اقدامی تحریک‌آمیز، پیشنهاد تغییر نام تنگه هرمز به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد.

او با ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد، نوشت: «حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟»

رئیس جمهور آمریکا ساعاتی بعد در گفتگو با خبرنگاران به اظهارات پیشین خود درباره تنگه هرمز و تغییر نام آن اشاره کرد و گفت که «جدی نبوده است».