باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضائی و حقوقی، بهمنظور شرکت در نشست سران قضائی کشورهای عضو بریکس، عازم دهلی هند شد.
رئیس قوه قضائیه پیش از عزیمت به هند، در مصاحبهای در فرودگاه مهرآباد، با تشریح اهداف سفر هیئت عالی قضائی به اجلاس بریکس، گفت: این سفر به دعوت رسمی عالیترین مقام قضائی هند به منظور شرکت در اجلاس بریکس صورت میگیرد. موضوع اصلی اجلاس مذکور، در باب مسائل مرتبط با تجارت جهانی است؛ لکن در حاشیه این اجلاس، موضوعات مختلف دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
محسنی اژه ای افزود: در این سفر تلاش خواهم کرد تا صدای مردم سلحشور و بصیر ایران اسلامی را که بیش از ۱۸۰ شب است غیرتمندانه و مؤمنانه خیابان و میدان را تسخیر کردهاند، به گوش جهانیان برسانم؛ مردمی که در استکبارستیزی و مقابلهی با متجاوز، سرآمد جهانیان هستند.
وی گفت: با عنایت به تحمیل دو جنگ به مردم ایران اسلامی در کمتر از یک سال از ناحیه رژیمهای آمریکا و صهیونیستی و استمرار جنایات آمریکا علیه ملت ایران، یکی از برنامهها و اهداف سفر هیئت عالی قضائی به هند، تشریح جنایات و تجاوزات آمریکا و دشمن صهیونیستی به ملت ایران خواهد بود. دوست و دشمن و از جمله خود آمریکاییها اذعان دارند که در این دو جنگ به هیچ یک از اهداف نامشروع خود نائل نشدند و ایران اسلامی پیروز میدان بوده است.
رئیس قوه قضائیه افزود: جهان در حال تحول است و نظام سلطه رو به افول میباشد؛ فلذا کشورهای مستقل باید در این تحول نقش موثری را ایفا کنند. دنیا در حال خروج از یکجانبهگرایی مستکبران و سلطهگران است و در این بین کشورهای عضو بریکس میتوانند منشأ اثر باشند.
محسنی اژهای گفت: ایران و هند از تمدن و فرهنگ کهن و بعضاً مشترکی برخوردارند و میتوانند در تحولات و تطورات جهانی و خروج از یکجانبهگرایی نقش محوری داشته و تشریک مساعی کنند.
وی افزود: مردم و علمای هند در گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید ما، سنگ تمام گذاشتند و راهپیماییهای گستردهای را با شور و شعور برگزار کردند. بیش از دهها هزار سخنرانی، مصاحبه و مقاله توسط علمای بزرگ هندی از ادیان و مذاهب مختلف در راستای گرامیداشت یاد امام شهید ما برگزار شد. از این بابت قدردان مردم و علمای هندی هستیم و در سفر جاری این قدردانی را ابراز میداریم.
شرکت و سخنرانی در مراسمات افتتاحیه و اختتامیه نشست سران قضائی کشورهای عضو بریکس، برپایی دیدارهای دوجانبه با مقامات قضائی کشورهای عضو و شرکت در کارگروههای تخصصی و پنلهای ویژه قضائی بریکس، از جمله برنامههای سفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به هند خواهد بود.
بسط و توسعه معاضدتهای قضائی میان اعضای پیمان بریکس با هدف پایانبخشی به هژمونی قضائی غرب؛ مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و همافزایی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی؛ از جمله اهداف نشستهای قضائی اعضای پیمان بریکس است.