باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - گیلان قطب گردشگری کشور محسوب می شود ، هر ساله این استان پذیرایی مسافران در همه فصول به خصوص فصل تابستان است.
طبق گزارش های دریافتی روزانه شاهد ورود ۵۰هزار خودرو از محورهای مواصلاتی به استان هستیم.
صنایع دستی یکی از سوغات گیلان محسوب می شود.
گیلان، علاوه بر طبیعت بکر و کوههای مهآلودش دارای گنجینهای از صنایع دستی را در دل خود جای داده است که هر گردشگری را شیفته خود میکند.
وقتی در بازارهای محلی رشت یا ماسال با. هر شهرستان دیگری که قدم میزنید، حس میکنید هر محصول، داستانی از فرهنگ، تاریخ و مهارت دست هنرمندان محلی در خود دارد. از بافتهای ظریف پارچه و قالی گرفته تا وسایل تزئینی و حتی کوچکترین قطعات چوبی، همه گویای ذوق و خلاقیت مردمان این خطه هستند.
حصیربافی و نیبافی
یکی از شاخههای جذاب و پرطرفدار این هنر، حصیربافی است. سبدها، زیراندازها و وسایل حصیری نه تنها کاربردی و بادوام هستند، بلکه یادآور زندگی سنتی مردم گیلان و مهارت دست آنها در استفاده از مواد طبیعی به بهترین شکل ممکناند.
یکی از برجستهترین شاخههای صنایع دستی گیلان، حصیربافی و نیبافی است که قدمتی چندصد ساله دارد. سبدها و ظرفهای حصیری، از مواد طبیعی مثل نی و بامبو ساخته میشوند و علاوه بر دوام و استحکام، جلوهای هنری و سنتی دارند. این سبدها نه تنها برای نگهداری برنج، سبزیجات و میوهها کاربردی هستند، بلکه هر بافت آن داستانی از مهارت، صبر و خلاقیت هنرمندان گیلانی را روایت میکند.
زیرانداز و حصیرهای محلی
یکی دیگر از شاهکارهای این هنر، زیراندازهای حصیری است. این زیراندازها که با دقت از نی و بامبو بافته میشوند، علاوه بر کاربرد در خانه و باغ، جلوهای طبیعی و اصیل دارند. رنگ و بافت طبیعی آنها یادآور زندگی ساده و نزدیک به طبیعت مردم گیلان است و هر گردشگر را به سفری تصویری در فرهنگ بومی منطقه میبرد. خرید یک زیرانداز حصیری، تجربهای ملموس از صنایع دستی گیلان و یادگاریای ماندگار از سفر به شمال ایران است.
کاربردهای تزئینی و روزمره
سبدها و زیراندازهای حصیری تنها کاربردی نیستند؛ آنها به عنوان وسایل تزئینی نیز ارزشمندند. میتوان آنها را روی دیوار آویزان کرد، یا به عنوان جعبههای کوچک برای نگهداری وسایل استفاده نمود. این شاخه از صنایع دستی گیلان نمونهای عالی برای ترکیب هنر و کاربرد روزمره است و گردشگران را به تجربهای اصیل و فرهنگی دعوت میکند.
چوبتراشی و منبت کاری
چوبتراشی و منبت کاری از شاخههای مهم صنایع دستی گیلان است که هم کاربردی و هم هنری است.آینه رومیزی چوبی ،میزها، صندلیها و جعبههای چوبی با دقت بالا و طرحهای منظم منبت کاری میشوند. لمس کردن این آثار، حس زنده بودن هنر دست را منتقل میکند و نشان میدهد هر قطعه حاصل سالها تجربه و مهارت استادکاران محلی است.
وسایل تزئینی با نقشهای گیاهی و حیوانی
در منبت کاری گیلان، استفاده از نقشهای گیاهی و حیوانی بسیار رایج است. تابلوها، جعبهها و پایههای چراغ چوبی، جلوهای زیبا و سنتی به فضای خانه میدهند. هر نقش حک شده، الهام گرفته از طبیعت و فرهنگ منطقه است و بیانگر ذوق و هنر مردمان شمال ایران است. این شاخه از صنایع دستی گیلان نمونهای روشن از تلفیق هنر و هویت فرهنگی به شمار میرود.
سفالگری و سرامیک
سفالگری یکی از قدیمیترین شاخههای صنایع دستی گیلان است که از خاک مرغوب محلی ساخته میشود. کوزهها ، پارچها و گلدان سلطنتی نه تنها کاربردی هستند، بلکه جلوهای هنری و سنتی دارند. هر قطعه با دست شکل میگیرد و گاهی نقشهای ساده یا برجستهای روی آن حک میشود.
بشقابها و ظروف تزئینی
ظروف تزئینی و بشقابهای سفالی، جلوهای ویژه به خانه میبخشند. این آثار با رنگها و نقوش طبیعی و سنتی ساخته شدهاند و هر کدام داستانی از فرهنگ و هنر مردم گیلان را روایت میکنند.
سفالهای نقش برجسته
سفالهای برجسته گیلان با طرحهای الهام گرفته از طبیعت و زندگی روزمره مردم منطقه، ارزش هنری بالایی دارند. این آثار، هم جنبه تزئینی دارند و هم کاربردی هستند و نمونهای بارز از صنایع دستی گیلان محسوب میشوند که گردشگران را شیفته خود میکند.
قالی و گلیم بافی
قالیهای گیلان از معروفترین و با ارزشترین شاخههای صنایع دستی گیلان هستند. بافت دقیق، طرحهای گیاهی و هندسی و رنگهای طبیعی، این قالیها را به اثری هنری و فرهنگی تبدیل کرده است. هر قالی، انعکاسی از فرهنگ و ذوق هنرمندان محلی است که نسلهاست منتقل شده است.
گلیم و زیراندازهای محلی
گلیمها و زیراندازهای محلی، از دیگر شاخههای محبوب صنایع دستی گیلان هستند. این آثار علاوه بر کاربردی بودن در خانه، به عنوان تزئینات دیواری یا رومیزی نیز استفاده میشوند و یادآور زندگی ساده و سنتی مردم گیلان هستند.
طرحها و رنگهای بومی
طرحها و رنگهای به کار رفته در قالی و گلیم، برگرفته از طبیعت سرسبز گیلان هستند. سبز جنگلها، آبی رودخانهها و رنگهای خاکی زمین، هر قطعه را به یک اثر هنری منحصر به فرد تبدیل میکند که خرید آن، یادگاریای ارزشمند از سفر به گیلان است.
پارچهبافی و رشتیدوزی
پارچهبافی یکی از هنرهای سنتی و جذاب صنایع دستی گیلان است. شالها، روسریها و لباسهای محلی با نخهای طبیعی و رنگهای گیاهی بافته میشوند و جلوهای زیبا و اصیل دارند. این محصولات نه تنها کاربردی هستند، بلکه هویت فرهنگی منطقه را نیز منتقل میکنند. گردشگران با خرید صنایع دستی از این شاخه، تجربهای ملموس از هنر و فرهنگ گیلان را به خانه میبرند.
رشتیدوزی و کاربردهای تزئینی
رشتیدوزی هنر گلدوزی سنتی گیلان است که با نخهای رنگی روی پارچه انجام میشود. این هنر برای تزئین رومیزی، کیف، لباس و حتی وسایل دکوری خانه به کار میرود. نقشهای گیاهی، هندسی و سنتی، هر قطعه را به یک اثر هنری تبدیل میکنند. رشتیدوزی نه تنها جلوهای زیبا دارد.
سراجی و چرمدوزی
چرمدوزی و سراجی، یکی دیگر از شاخههای مهم صنایع دستی گیلان است. کیفها، کفشها و کمربندهای ساخته شده از چرم طبیعی، هم بادوام هستند و هم جلوهای سنتی و زیبا دارند. هر قطعه با دقت و مهارت دست ساخته میشود و یادآور هنر و زندگی مردم شمال ایران است.
کاربردهای مدرن و تزئینی
چرمدوزان گیلانی علاوه بر محصولات سنتی، وسایل مدرن و تزئینی نیز تولید میکنند. این ترکیب هنر سنتی و نیازهای روزمره، نشاندهنده انعطافپذیری و خلاقیت هنرمندان محلی است و خرید صنایع دستی از این شاخه، فرصتی برای داشتن یک اثر کاربردی و هنری فراهم میکند.
صنایع دستی طبیعی و ارگانیک
گیلان با منابع طبیعی فراوان خود، امکان خلق صنایع دستی گیلان طبیعی و ارگانیک را فراهم کرده است. وسایل تزئینی ساخته شده از برگ، نی، حصیر و بامبو، حس نزدیکی به طبیعت و زندگی سنتی مردم را منتقل میکنند. این آثار، ترکیبی از هنر و خلاقیت محلی هستند که گردشگران با خرید آنها میتوانند تجربهای ملموس از فرهنگ بومی داشته باشند.
زیورآلات سنتی با مواد طبیعی
زیورآلاتی مثل گردنبند، دستبند و گوشواره که از مواد طبیعی ساخته شدهاند، نمونهای دیگر از صنایع دستی گیلان هستند. سبک و منحصر به فرد بودن این آثار، باعث میشود تا هم به عنوان هدیه و هم برای استفاده شخصی جذاب باشند. خرید این زیورآلات، ارتباطی ملموس با هنر و فرهنگ گیلان برقرار میکند.
نقاشی و تزیینات سنتی
نقاشی سنتی گیلان، بخشی جذاب و اصیل از صنایع دستی گیلان است. هنرمندان این منطقه، با دست روی چوب، سفال و پارچه، نقشهایی از طبیعت، حیوانات و طرحهای سنتی خلق میکنند. این آثار هم کاربردی هستند و هم تزئینی و هر قطعه، نمایانگر فرهنگ و تاریخ مردم گیلان است.
استفاده در وسایل خانگی و تزئینی
نقاشیهای سنتی معمولاً برای تزئین جعبهها، صندوقچهها، میزها و ظروف سفالی به کار میروند. این آثار نه تنها جلوهای هنری دارند، بلکه با خرید صنایع دستی از این شاخه، میتوان تجربهای اصیل و ماندگار از فرهنگ گیلان به خانه برد.
صنایع دستی گیلان مجموعهای بیپایان از هنر، فرهنگ و خلاقیت مردمان شمال ایران است، از حصیربافی و نیبافی گرفته تا نقاشی و منبت کاری، هر شاخه، نشاندهنده مهارت دست و ذوق هنرمندان محلی است.