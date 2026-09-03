دادستانی تهران در پی انتشار محتوایی توهین‌آمیز و کذب در یکی از برنامه‌های اینترنتی رسانه «دیدارنیوز» علیه عوامل این رسانه اعلام جرم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستانی تهران علیه عوامل و مسئولان رسانه دیدارنیوز اعلام جرم کرد.

در همین راستا، پرونده قضایی در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی قانونی در حال پیگیری است.

برچسب ها: اعلام جرم ، دادستانی
خبرهای مرتبط
دادستانی علیه حامیان بی‌رحم کودتای دی اعلام جرم کرد
هشدار دادستان مرکز خوزستان نسبت به برخورد قاطعانه با عناصر سازمان‌یافته و هنجارشکن
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ حبس و مصادره کلیه اموال
مرگ تلخ ۲ دختر دوقلو در واژگونی خودروی دنا در جاده دیهوک ـ کرمان
تشریح برنامه های هفته تعاون
محسنی اژه‌ای: موضوع اجلاس بریکس مسائل مرتبط با تجارت جهانی است
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل «دیدارنیوز»
آخرین اخبار
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل «دیدارنیوز»
محسنی اژه‌ای: موضوع اجلاس بریکس مسائل مرتبط با تجارت جهانی است
حکم ساعدی‌نیا در دیوان عالی کشور تایید شد/ حبس و مصادره کلیه اموال
تشریح برنامه های هفته تعاون
مرگ تلخ ۲ دختر دوقلو در واژگونی خودروی دنا در جاده دیهوک ـ کرمان
مشاوران ۴۰۳۰ نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشتند
قوه قضاییه: صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی کذب است
کشف ۳۵ هزار سند جعلی و دستگیری ۱۰۰ متهم جاعل
معمای ۴۱ ساله ناپدید شدن نوزاد
ساماندهی و جمع‌آوری خودروهای اسقاطی و وانت‌بارهای فروشنده آغاز شد
کلاهبرداری با لباس پلیس از پشت میله‌های زندان / انهدام شبکه کلاهبرداری در تهران
حمله به مراسم عروسی؛ تعرض مستقیم آمریکا به حق حیات و امنیّت غیرنظامیان
پایانه مترویی آزادگان شکل گرفت
اعلام تعرفه‌های معاینه فنی سال ۱۴۰۵/ توضیح درباره نرخ‌های منتشره در رسانه‌ها
چک الکترونیکی؛ گامی برای افزایش امنیت و سرعت مبادلات بانکی
تداوم عملیات بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی؛ پیشرفت اجرای یادمان «مقاومت»
جایزه ملی جمعیت باید به جریانی فرهنگی تبدیل شود/ تامین اعتبار کارت امید مادر
نور، رنگ و المان؛ مثلث تحول سیمای شهری منطقه ۱۴