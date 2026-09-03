\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0646\u06cc\u0648\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062c\u0631\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u060c \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.