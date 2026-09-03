شطرنج‌بازان زیر ۱۸ سال ایران با کسب عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی در رویداد‌های کاپادوکیا، مالاتیا و استانبول، افتخارات ارزی را نیز به نام خود ثبت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دومین دوره مسابقات بین‌المللی کاپادوکیا که از ۲۶ مرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد، نمایندگان ایران در جداول مختلف به رقابت پرداختند.
در جدول اصلی این مسابقات، امیررضا پورآقابالا با عملکردی موفق عنوان قهرمانی را به دست آورد. همچنین عرشیا علاقمند، نوجوان ۱۵ ساله میاندوآبی و شطرنج‌باز استان آذربایجان‌غربی که پیش از این موفق به کسب عنوان استاد فیده (FM) و نایب‌قهرمانی آسیا شده بود، در ادامه حضور خود در ترکیه در مسابقات بین‌المللی مالاتیا نیز به میدان رفت.
در مسابقات بین‌المللی مالاتیا، علاقمند بدون شکست، با قرار گرفتن در رده نخست جدول نهایی، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در این جدول، امیررضا پورآقابالا به مقام دوم و علی زینالی دیگر نماینده ایران به مقام سوم دست یافت تا سکوی مسابقات مالاتیا به‌طور کامل در اختیار شطرنج‌بازان ایرانی قرار گیرد.
در نهمین دوره مسابقات استاندارد و آزاد استانبول نیز شطرنج‌بازان ایرانی حضوری موفق داشتند. در این رقابت‌ها، استاد فیده باراد احمدی، نوجوان ۱۴ ساله لاهیجانی، با کسب ۷.۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد.
احمدی در دور نهم این رقابت‌ها با مهره سفید برابر گیگا کوپارادزه، استادبزرگ گرجستانی، به تساوی رسید و در نهایت با عملکردی قدرتمند در صدر جدول قرار گرفت.
وی بابت این قهرمانی ۱۷۵ هزار لیر ترکیه، معادل حدود ۳۶۵۰ دلار جایزه دریافت کرد.
مهسا علوی، سیده هستی سیدی و عسل ابراهیمی رشتی نیز رتبه اول تا سوم بانوان جدول A را در نهمین دوره مسابقات استاندارد و آزاد استانبول کسب کردند. هر سه جایزه این بخش به نمایندگان شایسته ایران تعلق گرفت.
در جدول B استانبول نیز اعلا نوری مقام دوم را کسب کرد.
مهسا علوی در این مسابقات توانست ریتینگ خود را ۱۳۷.۶ واحد افزایش دهد و جایگاه هفتم را کسب کند.

برچسب ها: شطرنج ، قهرمانی
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