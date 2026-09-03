باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی دهستانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان یزد از اخذ مصوبه‌های لازم برای راه‌اندازی شهرک پرورش اسب در استان خبر داد و گفت این پروژه مهم که حدود یازده سال به دلایل مختلف معطل مانده بود، با همت و پیگیری‌های شرکت شهرک‌های کشاورزی استان وارد مرحله جدیدی شده و به زودی فراخوان رسمی آن برای جذب سرمایه‌گذار منتشر خواهد شد.

وی، استان یزد با پیشینه‌ای دیرینه، یکی از خاستگاه‌های اصلی پرورش و تولید اسب اصیل در ایران به شمار می‌رود و مناطقی مانند میبد و زارچ از قطب‌های فعال این حوزه هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان یزد افزود: راه‌اندازی این شهرک پرورش اسب که در طرح‌های توسعه‌ای با ظرفیت‌های قابل توجه (از جمله طرح‌های ۴۸ هکتاری در سطح استان) پیش‌بینی شده است، علاوه بر حفظ و اصلاح نژاد‌های اصیل داخلی، فرصت‌های شغلی پایداری را ایجاد خواهد کرد.

دهستانی گفت: بر اساس ظرفیت‌های تعریف‌شده برای این شهرک، فعال‌سازی آن منجر به ایجاد اشتغال برای گروه‌های شغلی متنوعی از جمله مربیان سوارکاری، نعل‌بندان، اصطبل‌داران، تأمین‌کنندگان خوراک دام و دامپزشکان خواهد شد. این اقدام گامی بلند در جهت توسعه صنعت پرورش اسب، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رونق اقتصادی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای استان یزد ارزیابی می‌شود.

منبع؛ روابط عمومی