داده‌های اولیه کشتیرانی در روز پنجشنبه نشان داد که تنها شش کشتی باری روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس داده‌های کشتیرانی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در روز چهارشنبه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در مقایسه با میانگین ۱۰ روز گذشته رسید.

داده‌های اولیه شرکت «کپلر» نشان می‌دهد تنها ۶ کشتی باری روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند؛ این رقم در روز سه‌شنبه ۱۱ فروند بود در حالی که میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۳ کشتی در روز است.

بر اساس این داده‌ها، پنج کشتی شامل یک کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، دو نفتکش سوخت‌رسان دوربرد، یک نفتکش سوپرامکس و یک نفتکش پانامکس از سمت دریای عمان وارد تنگه هرمز شدند. همچنین یک کشتی بزرگ حمل گاز مایع نفتی که حامل محموله بود، از تنگه خارج و وارد دریای عمان شد.

رویترز می گوید که تعداد واقعی کشتی‌های عبوری ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتی‌ها معمولاً در طول سفر، سامانه‌های موقعیت‌یابی و فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

ایران نیز فهرست کشتی‌هایی را که آنها را ناقض مقررات می‌داند افزایش داده است. بر اساس اعلام یک وب‌سایت دولتی ایران، این کشتی‌ها در صورت تلاش برای عبور از تنگه هرمز ممکن است با جریمه، توقیف یا مصادره مواجه شوند. این فهرست شامل نفتکش‌های بسیار بزرگ، کشتی‌های حمل گاز طبیعی مایع‌ (LNG)، گاز مایع نفتی (LPG) و کشتی‌های حمل فرآورده‌های نفتی سبک است.

در مقابل، تردد کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب افزایش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر، روز چهارشنبه ۳۱ کشتی حامل کالا از این آبراه عبور کردند که بالاترین رقم از ۲۴ اوت و بیشتر از میانگین ۱۰ روزه ۲۵ کشتی بود. روز سه‌شنبه نیز ۱۷ کشتی از باب‌المندب عبور کرده بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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