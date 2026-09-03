باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در پی حمله موشکی آمریکا به یک مراسم عروسی در کوهستک در شهرستان سیریک استان هرمزگان که به شهادت چهار تن از هم‌وطنان و مجروح شدن بیش از ۶۰ نفر از هموطنان منجر شد، ضمن محکومیت شدید این اقدام اظهار کرد: «دولت قانون‌شکن و یاغی آمریکا، در ادامه جنگ تجاوزکارانه و ارتکاب جنایات جنگی هولناک گذشته خود، از جمله بمباران مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۷ دانش‌آموز و معلم بی‌گناه، این بار با حمله موشکی به مجلس عروسی در سیریک هرمزگان، شماری دیگر از شهروندان بی‌دفاع ایرانی را به خاک و خون کشید.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: «دولت آمریکا با این اقدام جنایتکارانه، پرونده دیگری از نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و ارتکاب جنایت جنگی را به کارنامه خود افزود که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این جنایت جنگی متوجه آمران و عاملان آن خواهد بود.»

انصاری همچنین طی دستوری به مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری تمامی ابعاد و جوانب حقوقی این حادثه شد.

بر اساس این دستور، مرکز امور حقوقی بین‌المللی موظف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت وکلا، حقوقدانان و کارشناسان امر و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تمهیدات لازم را برای جمع‌آوری ادله و مستندسازی ابعاد این حمله، مقدمات پیگیری جدی موضوع نزد مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی را در اسرع وقت فراهم کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد که مستندسازی دقیق جنایات ارتکابی علیه مردم ایران، حفظ حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان و استفاده از تمامی ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی برای پاسخگو کردن مرتکبان، با جدیت در دستور کار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار دارد.

منبع: معاونت حقوقی رئیس جمهور