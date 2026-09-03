یک منبع آگاه در صنعت دارو گفت: محموله‌ای از واکسن آنفلوآنزا در آینده‌ای نزدیک وارد کشور خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - یک منبع آگاه در صنعت دارو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اکنون فرآیند تأمین واکسن آنفلوآنزا برای فصل پیش‌رو همچنان در حال انجام است و نخستین محموله‌های وارداتی نیز در مراحل مختلف ورود به کشور قرار دارند.

به گفته وی، هنوز واکسن به شکل گسترده وارد شبکه توزیع نشده است؛ بر اساس اطلاعات موجود، بخشی از واکسن مورد نیاز کشور از یک مبدأ آسیایی تأمین خواهد شد و محموله اولیه آن در آینده نزدیک وارد کشور می‌شود.

این منبع آگاه در صنعت دارو تاکید کرد: با توجه به مراحل مربوط به ورود، بررسی و توزیع، عرضه عمومی واکسن آنفلوآنزا در شبکه دارویی کشور بلافاصله انجام نخواهد شد.

وی بیان کرد: روند تأمین واکسن از برخی مبادی اروپایی که در سال‌های گذشته بخشی از نیاز کشور را پوشش می‌دادند، امسال با شرایط متفاوتی مواجه شده و هنوز وضعیت ورود این محصولات به‌طور کامل مشخص نیست.

وی اضافه کرد: تأمین واکسن آنفلوآنزا امسال تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد و روند تأمین و توزیع آن با جدیت در حال پیگیری است تا واکسن مورد نیاز، به‌ویژه برای گروه‌های هدف و افراد در معرض خطر، در زمان مناسب در دسترس قرار گیرد.

برچسب ها: واکسن انفلوآنزا ، کمبود دارو
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