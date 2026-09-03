باشگاه خبرنگاران جوان - حسن پولادی نماینده کشورمان در وزن منهای ۶۴ کیلوگرم سامبو امروز (چهارشنبه) در دیدار رده‌بندی مقابل حریفی از فرانسه به پیروزی رسید و با این برد، مدال برنز مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را از آن خود کرد.

پولادی پس از شکست در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف چینی، با پیروزی در دیدار رده‌بندی به سکوی سوم این رقابت‌ها رسید.

همچنین عباس‌نژاد مقابل نماینده قزاقستان و حمیدرضا سجادی‌فر برابر حریف آلمانی شکست خوردند و با این نتایج هر دو نماینده ایران شانس کسب مدال برنز را نیز از دست دادند.

رقابت برای سامبوکاران ایران در این اوزان به پایان رسید و فولادی تنها مدال برنز این رشته را به دست آورد.